Texaco lança novo Havoline Full Synthetic 5W40 API SP

Lubrificante conta com exclusiva tecnologia Pro DS e oferece um dos melhores custos-benefícios do mercado

Por Rodrigo Dutra

A Texaco acaba de lançar o novo Havoline Full Synthetic 5W40 API SP, mais um lubrificante API SP da linha Havoline, que é de última geração e alta performance, desenvolvido para motores de quatro tempos com turbocompressor e injeção direta, além de abastecimento flex, a gasolina, etanol ou GNV.

Atende toda a frota que requer um produto com viscosidade 5W-40 e pode ser utilizado em motores, onde são recomendados óleos de níveis de desempenho anteriores API, SN, SM, SL e SJ. O produto excede as mais atuais e exigentes especificações da indústria automotiva.

Proporciona proteção superior contra o desgaste do motor e pré-ignição em baixas velocidades, formação de borras e depósitos, menor espessamento do óleo por oxidação e ampla limpeza dos pistões, além de economia de combustível e longos períodos de troca.

“O Havoline Full Synthetic 5W40 API SP é o mais novo lubrificante da Texaco. Com este lançamento para veículos leves, reforçamos a liderança tecnológica da marca no mercado brasileiro. Ainda apresentamos a melhor relação custo-benefício ao consumidor com um produto que supera as expectativas das principais especificações internacionais”, analisa Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC, gestora da marca Texaco.

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA PARA O MOTOR

O produto ainda conta com a tecnologia exclusiva Havoline Pro DS, resultado dos 120 anos da Texaco no desenvolvimento de óleos lubrificantes de excelência e elevada qualidade. A tecnologia protege o motor contra as impurezas, que aumentam o atrito e desgaste de peças. Desta forma, o Pro DS amplia a vida útil do motor, garante alta performance e menor emissão de poluentes.

O novo Havoline Full Synthetic 5W40 API SP é mais um produto API SP da linha Havoline, com tecnologia avançada e considerada a mais moderna do mercado, especialmente para atender às demandas brasileiras em crescimento. Segue todas os elevados parâmetros determinados pela especificação API, desenvolvida pelo American Petroleum Institute.