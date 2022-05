Tecnologia 5G deve injetar mais de R＄ 88 bilhões no comércio brasileiro até 2035, projeta secretária do MCom

Representando o Ministério no Painel Telebrasil 2022, a secretária de Telecomunicações, Nathalia Lobo, discorreu sobre a chegada do 5G e como o varejo, indústria e agronegócio serão impactados pela tecnologia

Ministério das Comunicações (MCom) participou do Painel Telebrasil 2022, nesta terça-feira (03/05/2022) em Brasília (DF), que discutiu o impacto da conectividade no setor financeiro do Brasil. A secretária de Telecomunicações, Nathalia Lobo, destacou estudo da Nokia indicando que a chegada do 5G no país será responsável pela geração de um valor econômico total de R$ 1,2 trilhão até 2035, dos quais, R$ 88 bilhões correspondem ao montante gerado no varejo.

Além do impacto no comércio varejista, a secretária do MCom lembrou que diversos setores serão afetados pela chegada da tecnologia, “principalmente a indústria e o agronegócio”. Ela exemplificou essa transformação com a cobertura de 35 mil km de rodovias federais com internet de alta velocidade, compromisso assumido pelas operadoras vencedoras do leilão do 5G realizado em novembro do ano passado.

Para Nathalia, a logística de cargas contará com veículos autônomos, monitoramento online, documentos digitalizados e a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) para garantir mais segurança aos funcionários e produtos. “Não é só mais um ‘G’. Vamos sair de uma banda larga para uma internet massiva, com vários dispositivos integrados e otimização de estoques, tudo para conseguir chegar ao consumidor final de uma forma mais inteligente”, afirmou.

Lobo lembrou que a tecnologia 5G chega a todas as capitais brasileiras ainda este ano e a todas as demais cidades até o final da década. “A intenção é promover inclusão digital para os brasileiros que ainda não possuíam acesso à conectividade, gerando uma nova demanda para o comércio eletrônico”, afirmou a secretária.

Ao lado de Lobo, compartilharam o espaço no painel a secretária Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques; o diretor da Câmara Brasileira da Economia Digital; o diretor de Vendas, Indústria e Comércio da Oi Soluções, Luís Ramos; e o vice-presidente de TI e Transformação da Rede Paguemenos.

