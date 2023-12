Tapa furo de cano d’água: Sem quebra de parede e azulejos

Da assessoria

Kit Tapa Furo

Ao furar a parede para a instalação de uma prateleira, armário ou suporte e por acidente acertou um cano d’água?

Não se preocupe, com o tapa furo não é necessário quebrar nada e seu problema será resolvido em um prazo num passe de mágica!

Passo a passo:

1 ° Feche o registro

2 ° identificar o tapa furo adequado para a medida da broca

3 ° Passe cola de cano no tapa furo e introduzir o tapa furo no buraco da parede até chegar no cano furado, rosqueie com firmeza e aguarde 1 hora para secar.

4° Pronto! Problema solucionado!

Conteúdo do pacote:

2 x Tapa Furo de 6mm

2 x Tapa Furo de 8mm

1 X Tapa Furo de 10mm

