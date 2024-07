Subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande conquista ouro, prata e bronze no Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo

Por Rafaela Maximiano

O subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Alexander Gouveia Ortiz, brilhou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo, realizado em São Paulo, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. O evento, que é um dos mais importantes do calendário nacional da modalidade, reuniu os melhores atletas do país.

Alexander, faixa marrom e bicampeão mundial, demonstrou sua versatilidade ao competir tanto na categoria com kimono quanto na categoria No-Gi (sem kimono). Na sexta-feira, dia 28, ele garantiu a medalha de prata na categoria peso pesado com kimono. No sábado, dia 29, conquistou o ouro na categoria peso pesado master 4 No-Gi e o bronze no absoluto No-Gi.

“Agradeço a Deus, aos meus patrocinadores, ao prefeito Kalil Baracat, ao secretário de defesa social Alessandro, aos meus mestres e a todos os parceiros de treino”, declarou Alexander. “Estou muito feliz em poder participar do Campeonato Brasileiro nas duas categorias. Cada modalidade tem seus desafios específicos, mas me preparei intensamente para ambas. Espero representar bem a Guarda Municipal e Várzea Grande”.

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, expressou seu orgulho pelo desempenho do atleta: “A conquista de Alexander é motivo de grande orgulho para todos nós. Ele é um exemplo de dedicação e disciplina, representando nossa cidade e nossa instituição com excelência”.

O secretário de defesa social, Cel. Alessandro Ferreira, também parabenizou Alexander: “A atuação de Alexander no Campeonato Brasileiro reforça o compromisso da Guarda Municipal com a promoção do esporte e da saúde. Ele é uma inspiração para todos nós”.

A Guarda Municipal de Várzea Grande apoia e incentiva a participação de seus membros em atividades esportivas, reconhecendo a importância do esporte para a saúde, disciplina e bem-estar. A atuação de Alexander no Jiu-Jitsu é um exemplo de dedicação e superação, que orgulha a corporação e a comunidade.

