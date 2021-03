Studio Fiscal oferece franquia sem custo de royalties

Publicado por: Rosano Almeida

Olá! Tudo bem? Sou a Maria Júlia e, hoje, vim falar com você sobre o modelo de franquia Standard, a primeira franquia do Brasil sem royalties.

Se você é advogado e está em busca de algo que te ajude a otimizar tempo e poupar custos enquanto recupera impostos para seus clientes, a franquia Studio Fiscal pode ser uma ótima opção.

Com 22 anos de mercado e mais de 12 mil clientes, a Studio Fiscal oferece a opção de franquia sem royalties e com serviços de excelência!

Yuri Ghabril, diretor de expansão do Grupo Studio, comenta sobre a Studio Fiscal:

“Lançamos em dezembro de 2020 o modelo de franquia Standard, uma opção dentro da Studio Fiscal, nossa primeira franqui a sem royalties.

É uma opção de franquia que tem todos os direitos, materiais e suporte, assim como uma franquia padrão, a grande diferença é que o custo do royalties fixo é transferido para o sucesso de performance da unidade franqueada.”

Ao se tornar franqueado Studio Fiscal, você oferecerá serviços de Revisão e Planejamento Tributário aos seus clientes, tendo zero risco, honorários no êxito, e ainda contará com um suporte completo.

Além disso, a operação é por conta da franqueadora, você não precisa se preocupar e poderá trabalhar sem sair de casa.