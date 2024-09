Sorrisense está entre os que mais compram imóvel fora do Mato Grosso

Por Hamilton Zambiancki



Levantamento leva em consideração aquisições de imóveis como segunda moradia em regiões consideradas como as mais desejadas, como Balneário Camboriú (SC), Serra Gaúcha (RS) e João Pessoa na Paraíba.

A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, tem se consolidado como um celeiro de investidores do mercado imobiliário. Impulsionados pelo agronegócio e uma economia em constante ascensão, além de fortalecer o mercado local, os sorrisenses estão a cada dia investindo mais no mercado imobiliário, e, não só isso, expandindo suas aquisições além das fronteiras do estado.

A busca cada vez mais evidente por uma segunda moradia em destinos cobiçados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até regiões turísticas no Nordeste brasileiro tem seus motivos. De acordo com o CEO da Foco Negócios Imobiliários, que atualmente é uma das principais imobiliárias do interior do Mato Grosso, Tiago Borba, esse movimento tem sido encarado como um reflexo positivo do amadurecimento dos empresários.

“O primeiro passo geralmente é a consolidação do negócio próprio, permitindo o crescimento contínuo. O segundo estágio é o investimento em qualidade de vida, o que envolve melhorar as condições locais para a família. Já a terceira etapa desse processo de amadurecimento é a busca por experiências, como viagens e lazer. Por fim, o empresário sorrisense começa a investir em uma segunda moradia, que nos últimos anos tem sido mais comum fora de sua cidade atual, com foco no descanso e bem-estar, além da valorização patrimonial”, comenta o especialista.

Para se ter uma ideia, segundo o Gerente Comercial da Embraed, uma das maiores construtoras de luxo atuantes em Balneário Camboriú em Santa Catarina, Davi Tamanini, o estado do Mato Grosso desponta como o maior mercado fora da região Sul.

“Surpreendentemente, os mato-grossenses representam 12% das vendas da empresa, e desse percentual, Sorriso é responsável por 30% dessas negociações. Esses números refletem o crescente interesse dos empresários sorrisenses em adquirir essa segunda moradia em destinos de alta valorização”, comenta o executivo.

Além de Balneário Camboriú (SC), que vem sendo uma escolha recorrente por sua infraestrutura sofisticada e pelo título de ‘Dubai brasileira’, regiões como a Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul, que tem atraído investidores pelo seu apelo turístico e clima mais ameno e João Pessoa, na Paraíba, pela qualidade de vida e pela localização privilegiada no Nordeste brasileiro, estão na lista de preferência, principalmente pelo potencial de valorização a longo prazo.

O CEO da Foco Negócios Imobiliários lembra, também, que um dos aspectos que têm potencializado de forma considerável o crescimento na busca por imóveis fora do Mato Grosso tem sido a forte influência da nova geração, tanto de familiares, quanto de empresários.

Para ele, principalmente os sucessores, que normalmente estão mais conectados ao cenário global e às tendências de mercado, têm sido essenciais para essa diversificação de investimentos, impulsionando os pais a considerarem opções em outras regiões além da fronteira do Estado.

Ainda de acordo com ele, a expectativa é que esse crescimento se acentue ainda mais nos próximos anos. “Esse movimento reforça que essa diversificação de investimentos levando em consideração aspectos como rentabilidade e segurança, já tem se tornado uma realidade na região. E a tendência é que isso se intensifique ainda mais nos próximos anos”, finaliza Tiago.

Assessoria de Imprensa Foco