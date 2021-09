Sine Estadual divulga mais de 2,5 mil vagas nesta semana em todo o Estado

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência

Por Layse Ávila

Pizzaiolo, servente de obras e salgadeiro são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Na Capital e no interior, ao todo, estão disponíveis 2.547 vagas de emprego.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima da residência, dentre os 31 postos do Sine instalados 28 municípios de Mato Grosso, com os documentos pessoais e comprovante de residência.

No município de Sinop (a 477 km de Cuiabá) estão disponíveis 309 oportunidades, como: mecânico de manutenção de caminhão a diesel, operador de máquinas agrícolas, funileiro consultor de vendas, lavador de carros, frentista, auxiliar de padeiro e eletrotécnico. Para carpinteiro e consultor de vendas são 52 e 18 vagas, respectivamente.

Em Primavera do Leste (a 235 km de Cuiabá) são 232 vagas de emprego nas áreas de pizzaiolo, servente obras, farmacêutico, estoquista, motorista de caminhão-tanque, soldador, auxiliar de cozinha e agente de pátio. Somente para trabalhadores da avicultura de postura são 15 oportunidades.

Outro município em destaque é Sorriso (a 416 km de Cuiabá) com 210 vagas disponibilizadas, dentre elas: armador de ferros, copeiro, monitor infantil, encanador, tosador de animais domésticos, vendedor de comércio varejista, e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Já em Rondonópolis (a 216 km de Cuiabá) são 204 oportunidades nas áreas de costureiras de máquinas industriais, auxiliar de manutenção predial, aprendiz de mecânica de manutenção, pintor de obras, técnico em segurança do trabalho, repositor de mercadorias e programador de sistemas de informação.

Para o público em geral que mora em Cuiabá e Várzea Grande as 290 vagas disponibilizadas são para: analista contábil, alinhador de pneus, médico veterinário, salgadeiro, recepcionista de hotel, vendedor interno, peixeiro (comércio varejista) e gerente de vendas. Já para atendente de lanchonete estão disponíveis 45 oportunidades. Para as pessoas com deficiência (PCD) estão distribuídas 43 vagas entre servente de obras, porteiro, pedreiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de linha de produção, operador de caixa, entre outros.

De acordo com a coordenadora do Sine MT, Simone Koehler, a finalidade do órgão é promover a intermediação de trabalhadores com empregadores para o preenchimento das vagas de emprego. “Os atendentes do SINE buscam orientar os trabalhadores, durante o seu atendimento, no processo de colocação ou recolocação no mercado de trabalho, ressaltando sempre a importância de manter os dados atualizados junto ao SINE, além de reforçar sobre a importância da capacitação profissional.”

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, orientação para emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.

