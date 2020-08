Sicredi lança hotsite que ajuda empreendedores a impulsionarem seus negócios

Plataforma integra movimento “Eu Coopero com a Economia Local” e oferece gerador de anúncios digitais, e-books e vídeos com dicas sobre comunicação, fluxo de caixa e atendimento, entre outros temas que podem apoiar empreendedores nos negócios durante a pandemia

Para estimular o desenvolvimento econômico por meio do apoio aos empreendedores locais e do engajamento das pessoas em prol da economia de sua região, o Sicredi deu início, em junho, ao movimento “Eu Coopero com a Economia Local”. Esta semana, a instituição financeira cooperativa lança um hotsite que servirá de fonte de informações e ferramenta de apoio a empresários.

Prática, intuitiva e de fácil navegação, a plataforma é um canal de conteúdo que apoiará o empreendedor a impulsionar seus negócios com dicas, orientações e até ferramentas que o ajudam na divulgação de seus produtos e serviços no ambiente digital.

Em destaque na home, um vídeo-manifesto dá as boas-vindas aos visitantes com explicações sobre o que é o movimento e seus objetivos, ressaltando os efeitos transformadores do cooperativismo como impulsionador de economias regionais e, portanto, um dos motores da economia brasileira.

Em uma área específica para empreendedores que buscam desenvolver seus negócios estão disponíveis vídeos gravados por colaboradores do Sicredi que explicam o que são as redes sociais, como criar contas empresariais nessas mídias, dicas de conteúdo, micromarketing, atendimento, fluxo de caixa, negociação com fornecedores e oportunidades de inovação com meios de pagamento digitais. Temas como esses também são abordados em e-books, disponibilizados para download.

Os visitantes do hotsite do movimento “Eu Coopero com a Economia Local” podem ter acesso a um gerador de anúncios digitais com o qual os empresários podem criar, de maneira personalizada, cards para Facebook, folhetos e banners, entre outros itens de comunicação online que os ajudam a impulsionar os seus estabelecimentos em ambientes digitais. Essa ferramenta estará disponível no site em agosto. Há também informações sobre o aplicativo Sicredi Conecta, marketplace com o qual os associados do Sicredi podem realizar negócios entre si.

João Spenthof, presidente da Central Sicredi Centro Norte, contextualiza dizendo que o movimento segue um dos propósitos da instituição financeira cooperativa, que atua para promover o crescimento dos negócios dos seus associados e para o desenvolvimento da economia local. “Ao fortalecermos as empresas locais, comprando de lojas ou contratando serviços em nosso bairro e na nossa cidade contribuímos para a evolução desses empreendedores e quem ganha são todos”.

Esta semana, o movimento Eu Coopero com a Economia Local recebeu o apoio de seis grandes entidades mato-grossenses (Federação das Indústrias/Fiemt, Federação da Agricultura e Pecuária/Famato, Federação das Associações Comerciais e Empresariais/Facmat, Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo/Fecomércio, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas/FCDL-MT e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Sebrae MT. Outras 20 entidades municipais também aderiram à campanha que visa fomentar e fortalecer a economia local, com a valorização dos pequenos negócios na região, manter os empregos e a renda, e assim ajudá-los a enfrentar os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

