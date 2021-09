Shopee lança programa de afiliados no Brasil com comissões que podem ultrapassar R$15 mil por mês

Parceiros podem garantir renda mensal compartilhando recomendações de produtos nas redes sociais e aplicativos como WhatsApp e Telegram

Pulicado por: Rosano Almeida

Por Carlos Maciel

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, acaba de lançar o seu Programa de Afiliados, um canal de recompensas com comissões de até 14% nas vendas realizadas a partir de recomendações na internet. A estratégia, consolidada em outros países onde o marketplace atua, já conta com parceiros – que podem ser pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (PJ) – que alcançam uma média de rendimento equivalente a R$15 mil por mês.

De acordo com o marketplace, para participar basta fazer o cadastro na plataforma e depois de aprovado, criar links personalizados para divulgar o conteúdo nas redes sociais ou em aplicativos de mensagem. “O programa é uma maneira das pessoas garantirem uma renda extra ou até a independência financeira sem sair de casa. Basta dividir com os amigos as experiências que vivem quando vão às compras online e recomendar os produtos para os seus contatos por meio de um link personalizado.”, comentou Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no Brasil.

Para participar do programa, o usuário precisa seguir as instruções de cadastro e ter o perfil aberto nas redes sociais, conteúdo publicado e seguidores. Segundo a Shopee, a taxa de comissão pode variar dependendo da categoria do produto adquirido pelo consumidor no link do afiliado. As categorias de bolsas/mochilas, roupas e calçados, por exemplo, são as que possibilitam as comissões de até 14%. Os valores pagos são sempre os acumulados no mês.