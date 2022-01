Setor de informática do Sintap/MT passará por modernização

A pedido da presidente, Diany Dias, a diretoria de informática está realizando um trabalho de levantamento de informações na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal (Sintap/MT), que representa os servidores do Indea e Intermat. O objetivo é modernizar todo esse setor.

“Precisamos entrar na era digital, da tecnologia, pois hoje nós temos muitos equipamentos no sindicato que estão em desuso, antigos, e para tentarmos modernizar a parte de infraestrutura do setor de informática estamos realizando esse levantamento. Pretendemos também estar mudando a parte do servidor, que atualmente se encontra muito exposto.

Pretendemos colocá-lo em um local mais seguro, além de trocarmos esse equipamento por um mais moderno”, contou o diretor de informática, Benjamim Cruz.

Conforme o diretor ainda, a parte de conexão também deve ser melhorada, com intuito de se evitar a parte de cabeamento atual. Com essa reformulação do setor, a gestão do Sintap/MT pretende beneficiar a sua base.

“Essa reestruturação irá atingir além dos colaboradores do sindicato, também os servidores sindicalizados, pois vamos melhorar tanto na parte de protocolo, quanto no trâmite de processos, evitando desta forma o consumo de papel. Iremos fazer tudo isso via sistema, proporcionando ainda mais segurança e agilidade nessa parte documental”, disse Cruz.

DELEGACIAS DO INTERIOR

Todo esse novo sistema irá atender ainda às 16 delegacias do interior de Mato Grosso, já que tudo passará a ser no formato on-line.

“Todos os delegados terão acesso para acompanhar os trâmites dos processos, tudo digitalmente. Com isso, estaremos entrando na era da modernização, e principalmente da sustentabilidade, evitando papéis e contribuindo desta forma com uma maior preservação do nosso meio ambiente”, finalizou Cruz.