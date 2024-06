Setasc capacita profissionais de 63 municípios de MT sobre Cadastro Único

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) capacita profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de 63 municípios de Mato Grosso sobre o Sistema do Cadastro Único – V7 (CadÚnico). A capacitação teve início nesta segunda-feira (11.06) e será concluída na próxima sexta-feira (21), com a participação de 100 técnicos das equipes municipais do CadÚnico.

O curso tem quatro turmas, compostas por entrevistadores, operadores e coordenadores Municipais do Cadastro Único e Programa Bolsa Família.

O objetivo da capacitação é apresentar detalhadamente os conceitos e regras do sistema operacional do Cadastro Único aos profissionais que não participaram da capacitação em anos anteriores.

A gestão estadual de Mato Grosso apoia a ação com o trabalho de mobilização, inscrição e monitoramento do curso, para garantir um maior número de participantes e, assim, alcançar as metas propostas.

O sistema e a operacionalização da capacitação são de responsabilidade da Caixa Econômica e 100% custeadas pelo Ministério de Desenvolvimento de Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Treinamento do Sistema do Cadastro Único – V7 (CadÚnico)

Créditos: João Reis/Setasc

Em contrapartida, a secretária adjunta de Assistência Social (Saas), Leicy Vitorio, ressaltou a importância da capacitação, visto que o CadÚnico é considerado “porta de entrada” a todos os benefícios e programas sociais, seja a nível federal, estadual ou municipal.

“A partir do momento que o CadÚnico é a ‘porta de entrada’ para os beneficiários, eles precisam ter esse cadastro sempre atualizado. Daí a necessidade da equipe técnica municipal do CAD/PBF ter o conhecimento de quais são as funcionalidades que o cadastro disponibiliza. Trazendo ao nível estadual, é por meio do CadÚnico que as famílias mato-grossenses podem ter o acesso ao Programa SER Família”, afirmou a secretária Leicy.

A capacitação do Sistema do Cadastro Único compõe as ações do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do CadÚnico (PROCAD-SUAS). Isso porque a Setasc segue a Resolução CNAS/MDS n.º 96, publicada no Diário Oficial da União em 16 de fevereiro, que instituiu o PROCAD-SUAS com o objetivo de qualificar e fortalecer as ações de Gestão do Cadastro Único.

Treinamento do Sistema do Cadastro Único – V7 (CadÚnico)

Créditos: João Reis/Setasc

A entrevistadora do CadÚnico no município de Nova Bandeirantes (989 km de Cuiabá), Thaís Rodrigues de Souza, pontuou que a iniciativa do Governo Estadual em realizar o treinamento é de suma importância, principalmente para os novos profissionais.

“Eu estou há três meses trabalhando como entrevistadora e ter esse momento de capacitação é excepcional. Às vezes, ficamos com dúvidas sobre alguma demanda e ter cursos como esse, traz o conhecimento para que possamos desenvolver o nosso trabalho”, disse.

Treinamento do Sistema do Cadastro Único – V7 (CadÚnico)

Créditos: João Reis/Setasc

Para a profissional do município de Juína (737 km de Cuiabá), Kenia Guilherme Moreira, que trabalha há um ano como entrevistadora o treinamento também possibilita aos participantes serem multiplicadores nos municípios.

“Apesar de estar há um ano como entrevistadora é a primeira vez que participo do treinamento. Anteriormente, as outras profissionais que participaram compartilharam com equipe o conhecimento adquirido. Quem vem no treinamento, além de desenvolver o trabalho com maior propriedade, acaba se tornando multiplicador quando chega no município. O que eu tenho de conhecimento veio desse curso, por meio das minhas colegas e hoje, eu também posso fazer o mesmo assim que retornar”, declarou.