Série gravada para o Youtube gera cartilha que orienta o combate à violência doméstica

Uma brasileira é assassinada a cada 9 horas e a cada 2 minutos mulheres sofrem agressão no País. Para sensibilizar a sociedade e auxiliar a própria vítima a perceber que está em uma relação violenta e abusiva, o Instituto Camila e Luiz Taliberti, uma iniciativa coletiva de amigos e familiares de Camila e Luiz Taliberti, vítimas do rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, lança a “Taliberta – Cartilha de combate à violência doméstica”.

De fácil acesso e leitura, o material reúne as principais orientações e depoimentos originados nos debates da Série Taliberta de Violência Doméstica, transmitida em 2020 nos canais digitais do Instituto, depois que os índices de feminicídio cresceram 22% por causa do isolamento social imposto pela pandemia. “A iniciativa é uma das formas de manter o legado da minha filha, Camila Taliberti, advogada e ativista no tema, que junto com meu filho, Luiz Taliberti, foram mortos no rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019”, explica a presidente do ICLT, Helena Taliberti.