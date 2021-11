Série de TV conta história de jovens que lutam contra o atraso e abandono escolar

Série “Trajetórias Escolares” conta histórias de adolescentes e jovens que encontraram inspiração para continuar os estudos, mesmo diante de obstáculos

Parceria da Fundação Roberto Marinho com o UNICEF, produção estreia no Canal Futura no próximo dia 8, com estudantes de todo o Brasil e narração da influenciadora do UNICEF no Brasil Thaynara OG

Questões financeiras, falta de conexão com a escola, dificuldades de aprendizagem, problemas familiares, gravidez na adolescência. São vários os motivos que levam estudantes a deixar a escola. Mas muitos jovens também encontram motivações para seguir com os estudos, pois acreditam que a educação é uma ponte para realizar sonhos e construir seus projetos de vida. A Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura se uniram ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com apoio da Fundação Itaú e do Instituto Claro, para desenvolver os documentários com animações “Trajetórias Escolares”, que estreia no próximo dia 8, às 23h, no Canal Futura.

A série viaja o país, em busca de histórias de estudantes que tiveram fortes inspirações para continuar estudando e puderam contar com o apoio de políticas públicas educacionais implementadas que fortaleceram adolescentes e jovens a dar continuidade a suas trajetórias escolares, mesmo diante de obstáculos. A série leva o público a conhecer histórias inspiradoras de enfrentamento ao atraso e abandono escolar, por meio de parcerias com instituições públicas e a sociedade civil.

Baseada em pesquisas e histórias mapeadas pelo UNICEF, a série de 13 episódios tem narração da influenciadora, atriz e embaixadora do UNICEF no Brasil Thaynara OG e foi produzida por participantes do ‘Geração Futura Juventudes’, um programa de formação de produção audiovisual para jovens que, com turmas anuais de oficinas presenciais, promove a vivência dos bastidores do Canal Futura. O tema de abertura é uma música inédita composta pelo músico e apresentador China Ina especialmente para o projeto. “Imaginar, acreditar, continuar, nunca parar, fazer do sonho uma direção para caminhar”, canta China, como uma mensagem de esperança e de motivação aos estudantes.

A série “Trajetórias Escolares” fica disponível também nas plataformas Canais Globo e Globoplay e faz parte de um conjunto de estreias que reforçam a rede de atuação do Futura, a fim de ampliar o incentivo e debate de pautas relevantes sobre educação nas telas e o alcance de atuação nos territórios brasileiros. Até o fim do ano, o Canal promove uma série de iniciativas multiplataformas, com conteúdos audiovisuais, cursos, mobilizações que apoiam professores, estudantes, jovens e famílias.

Serviço:

Trajetórias Escolares

Série sobre histórias inspiradoras no enfrentamento à distorção de idade e abandono escolar por meio de parcerias com instituições públicas e a sociedade civil.

Estreia: 8 de novembro (segunda-feira), às 23h. Com novos episódios toda segunda-feira, às 23h.

Reprises: terças, às 15h30; quartas, às 19h45; e sábados às 6h15

Classificação: livre

Episódios:

Endryo Matheus – no ar em 8 de novembro

Endryo conheceu tudo muito cedo: o trabalho, a reprovação escolar e a perda da mãe. Suas conquistas começam quando ele ingressa na educação de tempo integral e consegue o primeiro diploma da família.

Wagner Joaquim – no ar em 15 de novembro

Por meio de um programa da rede municipal de ensino e de atividades da Plataforma Centros Urbanos, o jovem Wagner encontrou inspiração para continuar os estudos e planejar seu futuro como professor.

Lucas Pradié – no ar em 22 de novembro

Lucas teve uma infância difícil após a morte de sua mãe e uma relação conturbada com a madrasta. Com apoio do projeto Trajetórias Criativas, se destacou na escola e ingressou na faculdade de Educação Física.

Lorenzo Verstandig – no ar em 29 de novembro

Lorenzo enfrentou problemas familiares e sociais que dificultaram sua dedicação aos estudos. Hoje, ele tenta conciliar o preconceito que enfrenta por ser um homem trans e a paternidade solo.

Camila Maria – no ar em 6 de dezembro

A jovem Camila teve reprovações e ingressou no Programa Sergipe na Idade Certa. Durante a gravidez, o apoio familiar e da escola, foram fundamentais para que ela não desistisse dos seus sonhos.

José Luis – no ar em 13 de dezembro

José Luís é um jovem com um conturbado contexto familiar em seu passado, o que já o levou a morar na rua. Graças ao Projeto AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem), vislumbra o sonho de estudar biomedicina.

Kahapramre Tarracanã – no ar em 20 de dezembro

No interior de Marabá/PA, na aldeia Koyakati, vive Kahapramre, jovem que passou por diversas escolas e professores, enfrentando dificuldades e atrasos na sua alfabetização.

Josivaldo Silva – no ar em 27 de dezembro

Josivaldo tem deficiência auditiva. Para se comunicar com o mundo, criou com sua irmã uma linguagem própria. E é no Centro de Ensino Maria José Aragão, que ele se sente incluído na sociedade.

Escola Municipal Nova Canaã – no ar em 3 de janeiro de 2022

Liderada pela Diretora Wera Lúcia, a E.M. Nova Canaã atende estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e é referência no acolhimento de crianças migrantes da Venezuela, obtendo bom desempenho escolar.

Telma Miranda – no ar em 10 de janeiro de 2022

Professora da rede pública, Telma marcou a trajetória dos estudantes e dos colegas. Na Escola Estadual Júlio Brunelli, em Porto Alegre/RS, fez parte do grupo que iniciou o programa Trajetórias Criativas.

Programa Sergipe na Idade Certa – no ar em 17 de janeiro de 2022

Sergipe é o estado com as maiores taxas de distorção idade-série. Com o objetivo de enfrentar a situação, a rede estadual de educação com o apoio do UNICEF, mobilizou-se para a elaboração do programa Sergipe na Idade Certa.

Alcilene Cantanhede – no ar em 24 de janeiro de 2022

Alcilene precisou se reinventar para conciliar a vida escolar com a maternidade. Sua trajetória é vivenciada na Escola Municipal Rui Barbosa, que tem um trabalho de valorização das raízes quilombolas da comunidade.

MC Favelinha – no ar em 31 de janeiro de 2022

Egresso de uma unidade de internação do sistema socioeducativo, Mc Favelinha desenvolveu interesse pela educação e pela arte após participar de formações do Inesc. Mc Favelinha sonha com um futuro próspero.

Sobre o Futura

O Futura é uma realização da Fundação Roberto Marinho e resultado da parceria entre organizações da iniciava privada, unidas pelo compromisso de investir socialmente e líderes em seus segmentos: SESI – DN / SENAI – DN, FIESP / SESI – SP / SENAI – SP, Fundação Bradesco, Itaú Social, Globo e Sebrae. O Futura pode ser assistido gratuitamente, a qualquer hora e em qualquer lugar, nos Canais Globo e Globoplay.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos.