Serasa: Mais da metade da população adulta do Mato Grosso está inadimplente

Em junho, Brasil teve queda pela primeira vez no número de inadimplentes em 2023, segundo dados da Serasa com redução de 450 mil endividados em relação a maio. Dívidas dos mato-grossenses somam mais de R$ 6.9 bilhões

Por Ana Davini

Após série de altas ao longo de 2023, a inadimplência no Brasil teve a primeira queda no ano ao atingir 71,45 milhões de negativados, segundo os dados do mês de junho do Mapa da Inadimplência da Serasa. Em relação a maio, a redução foi de 450 mil pessoas inadimplentes no país sobre os 71,9 milhões de endividados no período (-0,63%), interrompendo assim uma sequência de aumento da inadimplência ao longo deste ano.

Ao mesmo tempo, o número total de dívidas também caiu, passando de 264,5 milhões (maio) para 262,8 milhões (junho), uma queda de -0,62%. Já o valor total de dívidas no mês passado ficou em R$ 346,3 bilhões, com um valor médio das dívidas por pessoa de R$ 4.846,15.

“Apesar do cenário econômico ainda desfavorável, com inflação e juros altos, a primeira queda na inadimplência do ano representa um dado significativo e que pode sinalizar melhoras na saúde financeira dos consumidores”, avalia Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome. “É importante ressaltar que o tema da inadimplência hoje é pauta do país através do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal”, completa.

O total de inadimplentes corresponde a 43,78% da população adulta do país. O Mato Grosso está acima da média nacional atingindo um índice de 50,33%, o que corresponde a um total de 1.335.184 mato-grossenses endividados e que cujas dívidas somam mais de R$ 6.9 bilhões.

Desenrola Brasil

Por meio do Serasa Limpa Nome – a maior plataforma online voltada à reabilitação de crédito dos brasileiros – a Serasa também disponibiliza ofertas para negociação de dívidas que fazem parte do Desenrola Brasil, programa do Governo Federal que visa o combate à inadimplência no país.

A Serasa foi escolhida como parceira por algumas das principais instituições financeiras do país para ser um dos canais de negociações de parte das dívidas integrantes da chamada Faixa 2 do Desenrola Brasil. Nesta fase, estão liberadas negociações de dívidas de bancos – como cartões de crédito e cheque especial – inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022, para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil.

“Em até 3 minutos, e de maneira gratuita, é possível negociar diretamente pelo aplicativo ou site da Serasa, usufruindo de toda a segurança que nosso ecossistema oferece”, explica Aline Maciel. O aplicativo da Serasa está disponível no Google Play e na App Store.

