Senado aprova congelamento de medicamentos e planos de saúde

Publicado por: Rosano Almeida

O plenário do Senado aprovou uma proposta que suspende por até 120 dias o reajuste dos preços dos medicamentos e de planos de saúde, informou a Agência Senado na noite desta terça-feira (02).

O projeto segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados.

No fim de março, o governo federal anunciou ter fechado um acordo com a indústria farmacêutica para adiar por 60 dias o aumento nos preços de medicamentos previsto para entrar em vigor no começo de abril, em meio ao avanço da pandemia de coronavírus.

Terra