Seminário de Muay Thai para jovens da FJU de São Paulo

Publicado por: Rosano Almeida

Por Rafaella Rizzo (Universal)

A Força Jovem Universal (FJU) acredita que por meio do esporte é possível trazer conhecimento e mudança de vida para a juventude. Para isso, procura oferecer o melhor aos participantes. No Muay Thai, por exemplo, no último dia 25.01.2022, uma das referências nacionais do esporte realizou um seminário para alunos de toda São Paulo e região metropolitana.

Luiz Tigrão (foto abaixo) aprendeu na Tailândia o verdadeiro Muay Thai e trouxe na bagagem conhecimentos que ajudaram o esporte a se desenvolver no Brasil. Além disso, quando conheceu o trabalho realizado pela FJU não hesitou em aceitar o convite para realizar a aula.

“Já tive projeto social e sabemos que pessoas em situação de vulnerabilidade social tendem a passar por situações de violência em que ficam agressivas ou depressivas. Assim, aprender a lutar no ring é um paralelo de aprender a lutar na vida e para mim é um dever fazer isso. Ser uma boa referência para eles e estimular outros treinadores a fazer o mesmo. Fiz o meu melhor e me sinto realizado por ter feito parte disso”, afirmou.

Todas as modalidades esportivas da FJU são totalmente gratuitas. E, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, todos os voluntários são capacitados em todos os aspectos.

“São profissionais capacitados em suas modalidades e que fazem de coração, sem receber nada. Tudo o que fazemos na Força Jovem é uma oportunidade: conseguimos proporcionar a chance deles estarem na igreja, praticando um esporte. Felizmente, o trabalho tem crescido, pois Deus está à frente, já que o objetivo final é ganhar almas”, disse o Pastor Jardel Santos, responsável nacional do projeto Esportes.

Um dos participantes do seminário foi Caio Cesar Souto (foto acima), de 34 anos. Ele é responsável pelo Muay Thai na Universal de Osasco, já era grau preto na modalidade e participou do momento para aprender mais e ensinar melhor seus alunos.

“Saí revigorado, aprendi técnicas novas e os jovens gostaram muito, se divertiram, aprenderam, cresceram, fortaleceram amizades. Foi um momento agradável”, comentou.

E este trabalho vai além de proporcionar atividades para os jovens ocuparem a cabeça. A mudança de vida começa primeiramente no interior dos participantes.

Foi o que aconteceu com Bruno Tomé (foto abaixo), de 20 anos. Há quase 2 anos, ele faz parte do grupo do Muay Thai que o ajudou a vencer não só a obesidade, mas uma série de problemas emocionais. “Minha vida era conturbada, eu era um rapaz obeso e, depois que enfrentei a morte da minha avó, me tornei ansioso e depressivo”, conta.

Mas no esporte ele encontrou as ferramentas para vencer todos estes problemas. Durante os encontros da FJU também voltou a investir no seu relacionamento com Deus. Assim, se tornou um novo garoto em todos os aspectos. Por fora, emagreceu mais de 30 quilos e tem uma saúde melhor. E, especialmente, por dentro, não sofre mais com a depressão, tem paz e alegria de viver. Veja mais fotos do seminário abaixo.

Ademais, procure o polo da FJU mais próximo de sua casa para verificar as modalidades esportivas disponíveis. Encontre o endereço aqui.