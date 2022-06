Seguro residencial protege o patrimônio e proporciona tranquilidade ao segurado

Atenta às necessidades do consumidor, a HDI Seguros oferece produtos cada vez mais completos, agregando facilidades em caso de sinistro e imprevistos na residência

Por Cíntia Bechiolli

Garantir a tranquilidade e o suporte para manter a residência protegida é o principal objetivo do segurado ao realizar a contratação de um seguro residencial. No entanto, de acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), atualmente, apenas 15,8% dos brasileiros fazem a contratação de uma apólice de seguro residencial. Atenta a esse cenário, a HDI Seguros alerta sobre a importância de o consumidor contratar um seguro para a proteção do seu lar.

“Ainda são muito poucos lares protegidos em todo o país, portanto temos um papel fundamental na conscientização das pessoas para que entendam a dinâmica do seguro para as suas casas. Mais do que isso, é crucial que o consumidor passe a enxergar o seguro residência sob a ótica de que é um investimento e importante aliado, que agrega valor e garante a tranquilidade do segurado em situações de imprevistos que possam ocorrer em sua casa”, ressalta Paula Erica Tassi, Gerente de Produto da HDI Seguros.

O cliente terá muitos benefícios com um seguro para proteger seu patrimônio, seja ele uma casa ou um apartamento. O HDI em Casa oferece todo o respaldo da seguradora na ocorrência de um sinistro no imóvel e ainda disponibiliza uma ampla cobertura contra incêndio, explosão e queda de aeronaves. Além disso, há as coberturas adicionais que podem ser contratadas, como roubo de bens, intempéries climáticas, danos elétricos, microempreendedor em residência, quebra de vidros e roubo e furto de bicicleta fora da residência, entre outros.

A companhia está sempre atenta às necessidades do consumidor e busca a inovação continuamente para agregar facilidades ao seguro residência. “Prova disso é que, com o HDI em Casa, o cliente também conta com a comodidade de usufruir dos inúmeros serviços de assistência 24 horas, como chaveiro, limpeza da residência, mão de obra hidráulica, mão de obra elétrica e baby sitter, entre outros. E — o mais importante — com um processo ágil”, finaliza Paula.

Para saber mais, acesse o site da HDI Seguros.

Sobre a HDI Seguros

A HDI trabalha para ser uma empresa humana, digital e inovadora. São mais de 1,4 mil colaboradores que cuidam de 2,5 milhões de segurados, principalmente nos ramos de empresas, automóveis e residências, o que a torna a 2ª maior seguradora no ramo empresarial em market share, a 4ª maior em Automóveis e a 6ª em Residencial, com base nos dados de mercado sobre prêmios diretos emitidos em 2021, consolidados por grupo segurador. A HDI conta com 56 filiais e 38 unidades de atendimento a sinistro, os HDI Bate-Prontos. A seguradora possui uma carteira de 30 mil corretores ativos.