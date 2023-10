Saúde mental: a importância da alimentação equilibrada na prevenção e tratamento dos distúrbios psicológicos

Magnésio, triptofano, vitaminas B6 e B9, além da melatonina, desempenham papel fundamental no combate ao estresse

Da assessoria

A definição de pessoa saudável envolve todos os pontos físicos, além de incluir a mente. De acordo com o conceito definido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a “saúde mental é um estado de bem-estar da mente que permite às pessoas lidarem com os momentos estressantes da vida, desenvolver plenamente suas habilidades, ser capaz de aprender e trabalhar bem“.

O estresse se tornou o grande problema do século. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 90% da população mundial sofre com sintomas de estresse, sendo o Brasil o segundo país mais estressado do mundo. O indicador registrou um sério agravamento após a pandemia e o isolamento social, o que contribuiu para o aumento geral de cerca de 25% nos sintomas de depressão e de ansiedade nas pessoas.

“Estudos já comprovam que a alimentação influencia na prevenção e no tratamento dos distúrbios psicológicos, principalmente ao incluirmos os nutrientes que auxiliam no equilíbrio e saúde mental. É importante investir ainda em pausas na rotina e na prática de atividades físicas regulares“, explica Mayara Stankevicius, nutricionista da Vitamine-se , marca brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de alta qualidade para oferecer nutrição personalizada para cada pessoa.

Sinais como insônia, cansaço físico e mental, além de irritabilidade, falhas de memória e de apetite merecem atenção. Eles podem indicar o desequilíbrio nos neurotransmissores responsáveis por proporcionar a sensação de bem-estar. Para a especialista, o lado positivo é que podemos tratar e curar os transtornos mentais com medicamentos e terapias, mas é importante lembrar da adoção de hábitos e estilo de vida saudáveis, assim como a alimentação adequada.

Saiba mais sobre alguns nutrientes que podem auxiliar no cuidado com a saúde mental:

Magnésio: mineral importante, que interfere em mais de trezentas reações enzimáticas do corpo humano, sendo muitas delas, cerebrais. Atua no suporte quando os neurônios não conseguem gerar energia suficiente, evitando o desequilíbrio na área. O magnésio desempenha papel fundamental na atividade cerebral, associada à fisiopatologia da depressão. Age no eixo Hipotalâmico Pituitário Adrenal (HPAA), elemento central do sistema de resposta ao estresse e pode ser encontrado em alimentos como peixes gordurosos, lácteos, oleaginosas e vegetais verde-escuro.

Triptofano: aminoácido essencial, precursor da serotonina, substância conhecida como o hormônio da felicidade, responsável por proporcionar o bem-estar. Estudos apontam que a alimentação rica em boas fontes de triptofano resultou em menos ansiedade e melhora do humor. Algumas fontes de triptofano são: arroz integral, feijão, carnes, manga e banana.

Vitaminas B6 e B9: as vitaminas B6 (piridoxina) e B9 (ácido fólico) atuam na síntese de neurotransmissores do sistema nervoso central, essenciais para manter o equilíbrio. A deficiência dessas vitaminas está associada ao aparecimento de sintomas depressivos e aumento do risco de desenvolvimento de transtornos psicológicos. Alimentos com boas fontes dessas vitaminas são a carne vermelha, fígado, leite (B6) e vegetais verdes escuros, leguminosas, nozes (B9).

Melatonina: uma boa noite de sono é essencial para a saúde mental, mas alguns aspectos da rotina como o trabalho e turnos rotativos, aumentam o estresse e implicam no bom funcionamento do ciclo circadiano, conhecido como relógio biológico. O distúrbio do ciclo circadiano tem grande influência no desenvolvimento e agravamento de distúrbios psicológicos, incluindo a depressão e ansiedade.

A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso cérebro durante a noite, que possui o objetivo de preparar o corpo humano para adormecer. Com o ritmo acelerado e as preocupações constantes que enfrentamos, a suplementação de melatonina funciona como suporte para manter o ciclo circadiano regulado, promovendo o sono de qualidade e reparador.

Estudos apontam que o processo inibe receptores que aumentam a ansiedade e está associado a efeitos ansiolíticos, reduzindo sentimentos e comportamentos ansiosos.

Inovação no mercado de vitaminas

“Manter uma rotina saudável com alimentação equilibrada, prática de atividades físicas regulares e sono de qualidade são uma base sólida para manter nosso corpo e mente equilibrados”, destaca Mayara. Diante do papel vital dos hormônios do bem-estar para a saúde emocional e mental, a Vitamine-se lançou recentemente, uma linha exclusiva de vitaminas com o objetivo de proporcionar uma experiência de suplementação mais próxima, inovadora e acessível para os brasileiros.

Um dos produtos, o “Quero Calma” , é dedicado aos cuidados com bem-estar e tranquilidade com magnésio, triptofano, ácido fólico, além de melatonina e vitamina B6. Chegou para auxiliar a rotina com nutrientes importantes para a mente, proporcionando melhor qualidade de vida com menos estresse e maior sensação de relaxamento e bem-estar.

Sobre a Vitamine-se

A Vitamine-se é uma marca brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de alta qualidade para oferecer uma nutrição personalizada para cada pessoa, com base em seus objetivos, necessidades e estilo de vida.

A startup está em ampla expansão e já conta com diversos investidores. O portfólio de produtos da Vitamine-se está disponível no e-commerce da marca e em mais de quatro mil pontos de venda, como as maiores redes de farmácia do Brasil, canais alimentares e outros.

A empresa desenvolve um Quiz em parceria com nutricionistas, com perguntas fundamentais sobre você e seu dia a dia. Ao final, recomenda um pack personalizado com os melhores nutrientes. Quando sua suplementação está diretamente alinhada aos seus objetivos, os resultados são ainda melhores.