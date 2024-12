Samsung faz ação global de voluntariado corporativo para comemorar seu 55º aniversário

Samsung Nanum Weeks mobilizou 110 mil pessoas de 23 afiliadas coreanas e vários escritórios regionais participando em ações com foco em educação, inovação e sustentabilidade; assista ao vídeo

A Samsung comemora em novembro seu 55º aniversário. Para celebrar, a companhia promove duas semanas dedicadas ao voluntariado corporativo. A ação, chamada de Samsung Nanum Weeks, envolveu 110 mil pessoas de 23 afiliadas coreanas e vários escritórios regionais participando como voluntários de atividades focadas em educação, inovação e sustentabilidade.

A palavra coreana nanum significa “compartilhar”, um conceito que reflete o espírito de comunidade e generosidade, muito associado ao voluntariado. Na América Latina, centenas de colaboradores da Samsung em mais de 8 países fortaleceram os esforços realizados localmente ao longo do ano pelos nossos programas de Cidadania Corporativa sob a visão “Together for Tomorrow! Enabling People”.

“A Samsung Nanum Weeks é um grande exemplo de como ações de cidadania corporativa são poderosas ferramentas para construir um futuro mais inclusivo e sustentável. Que o conceito “nanum” possa servir de inspiração para cada um de nós em nossas comunidades”, ressalta Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung na América Latina.

Algumas iniciativas foram destacadas em um vídeo global que mostra como foi a Samsung Nanum Weeks em diferentes países. Confira clicando aqui.

Samsung Nanum Weeks ao redor do mundo

Nos Estados Unidos, o “Samsung Day of Service” envolveu funcionários em atividades focadas em apoiar estudantes em áreas críticas da educação STEM, além de atividades de sustentabilidade, acessibilidade e diversidade. No Reino Unido, voluntários revitalizaram um centro comunitário e participaram como mentores no Solve for Tomorrow, ajudando estudantes a desenvolver ideias inovadoras. Além disso, o programa “Back to School Career Talks” ofereceu orientação profissional para jovens.

Na África do Sul, voluntários realizaram ações de coleta de resíduos eletrônicos, enquanto no Vietnã, atividades de arrecadação de fundos beneficiaram crianças com câncer. Na Turquia, voluntários realizaram mentorias de carreiras para estudantes do Samsung Innovation Campus.​

Na Indonésia, cerca de 200 funcionários participaram de uma campanha de doação de sangue, demonstrando como a solidariedade pode salvar vidas. Essas ações refletem o espírito de “nanum”, que destaca o compromisso da Samsung em compartilhar recursos, tempo e conhecimento para transformar comunidades globalmente.

Para conhecer mais as iniciativas de cidadania corporativa da Samsung, acesse: Link.

