Samsung convida fãs do mundo todo para visitar os Galaxy Experience Spaces, apresentando o próximo capítulo do Galaxy AI

Espaços interativos em sete cidades oferecem aos fãs do Galaxy uma experiência em primeira mão com o Galaxy AI aprimorado no ecossistema Samsung Galaxy

A Samsung Electronics Co., Ltd. anuncia a inauguração de sete Galaxy Experience Spaces em todo o mundo, onde apresentará novas maneiras de fazer coisas, comunicar e criar com o Galaxy AI1, em todo o ecossistema Galaxy mais recente. Localizadas em Paris, Berlim, Nova York, Dubai, Jacarta, Seul e Tóquio, fãs podem explorar a próxima fase do Galaxy AI em primeira mão, de forma envolvente e interativa.

“À medida que a Samsung desenvolve o Galaxy AI e dá um passo adiante, estamos comprometidos em oferecer experiências únicas e otimizadas do Galaxy AI para melhor atender cada formato, desde a mais nova linha Galaxy Z até o ecossistema Galaxy mais amplo”, afirmou Jamie Park, vice-presidente e chefe do grupo de marketing de experiência, Mobile eXperience Business da Samsung Electronics. “Estamos entusiasmados em apresentar um novo mundo de possibilidades, oferecendo aos fãs do Galaxy uma visão exclusiva de como os recursos do Galaxy AI em todo o ecossistema Galaxy podem melhorar nossa vida”.

Considerando que o verão é a alta temporada para férias e viagens longas, os Galaxy Experience Spaces adotam um conceito de viagem, convidando as pessoas para descobrir como os diferentes recursos do Galaxy AI podem enriquecê-las.

Os visitantes serão totalmente imersos nas experiências do Galaxy AI logo que entrarem e terão a oportunidade de explorar formas inovadoras de viajar com o Galaxy AI. Esses recursos apresentam novas formas de aumentar a produtividade, simplificando o planejamento e a organização de viagens, novas maneiras de capturar seus momentos mais memoráveis, além de permitir a comunicação sem o problema das barreiras linguísticas.

Em alguns Galaxy Experience Spaces, os visitantes podem participar de diversas programações2 e testar os recursos do Galaxy AI de maneira envolvente nos dispositivos Galaxy mais recentes.

Locais do Galaxy Experience Space:

• Paris: de 10 de julho até o final de outubro na CE 125, 125 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, França

• Berlim: de 10 de julho a 7 de agosto no Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12, 10117 Berlim, Alemanha

• Nova York: de 10 de julho a 7 de agosto em 500 Broadway, New York, NY 10012, EUA

• Dubai: de 11 de julho a 7 de agosto no Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, EAU

• Jacarta: de 11 de julho a 4 de agosto em Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonésia

• Seul: de 11 de julho a 11 de agosto no The Hyundai Seoul,108 Yeoui-daero, Seul, Coreia

• Tóquio: de 11 de julho a 6 de agosto em SHIBUYA TSUTAYA(Q FRONT), 21-6 Udagawacho, Shibuya City,Tóquio 150-0042, Japão

1 Pode ser necessário fazer o login na conta Samsung para usar determinados recursos de IA da Samsung. A Samsung não faz promessas nem garantias referentes à precisão, integridade ou confiabilidade dos resultados fornecidos pelos recursos de IA. A disponibilidade dos recursos do Galaxy AI varia de acordo com o modelo do dispositivo. Os recursos do Galaxy AI serão disponibilizados gratuitamente até o final de 2025 em dispositivos Samsung Galaxy compatíveis. Termos diferentes podem ser aplicados a recursos de IA fornecidos por terceiros. O serviço Galaxy AI pode ser limitado para menores de idade em certas regiões com restrições de idade quanto ao uso de IA.

2 O programa varia de acordo com a região.

