Saiba como organizar as metas que não foram cumpridas em 2021 para realizá-las neste ano

Publicado por: Rosano Almeida

Por Gabriela Porto

2022 chegou e, com ele, vem o momento de avaliarmos tudo o que conquistamos e construímos ao longo do último ano, bem como as metas realizadas e as postergadas. Não obstante, é tempo de colocarmos no papel aquilo que não conseguimos realizar e pensar em um novo planejamento, seja ele pessoal ou profissional.

“Planejamento é uma ferramenta essencial para que qualquer ideia seja colocada em prática, seja na área dos estudos ou de trabalho. Com o ano de 2022 chegando, a relevância do planejamento ressurge com o propósito de tentar cumprir aquelas metas que foram estabelecidas para 2021, mas que não foram cumpridas”, explica Cecília Barçante, Gerente de Empregabilidade da PreparaTODOS e responsável pela PreparaVAGAS.

De acordo com a especialista, é fundamental que, mais do que estabelecer metas, elas sejam organizadas de forma a serem cumpridas. Pensando justamente neste cenário, a responsável pela PreparaVAGAS elenca cinco dicas para quem deseja, além de colocar no papel, realizar as metas de 2022.

1 – Seja objetivo: Algo importante a se considerar durante um planejamento de metas é a objetividade. Não adianta trabalharmos com questões muito complexas ou com subjetividades. Estabeleça metas claras, como “fazer um curso de inglês” ou “tirar a carteira de motorista”.

2 – Tenha foco: Tenha foco na sua missão, não desperdice as oportunidades. Vá em busca daquilo que você tanto almeja, seja na vida pessoal ou profissional.

3 – Seja coerente: Tenha coerência com o seu planejamento. Coloque metas que sejam alcançáveis dentro do período de um ano.

4 – Tenha motivação: Mantenha-se motivado todos os dias. Crie o hábito de ter pequenas metas que possam ser alcançadas ao longo do dia. Esses gestos, por mais simbólicos que sejam, podem auxiliar nessa motivação diária.

5 – Lute para conquistar: Não desista das suas metas, ainda que a vida esteja complicada. Seja persistente e vá em busca daquilo que você realmente deseja.

Sobre a PreparaTODOS:

A PreparaTODOS é uma plataforma de educação e empregabilidade criada com o objetivo de entender a história de vida de cada um de seus alunos e conectá-los ao seu potencial, acompanhando seu caminho para o sucesso em todas as fases de sua jornada. Hoje a ferramenta é 100% digital, baseada no formato de assinatura e oferece mais de 1.250 cursos profissionalizantes em mais de 45 áreas, preparatórios para Enem e Encceja, e cursos de idiomas.

Vertente educacional do Grupo Cartão de TODOS, desde o seu lançamento em 2018, a empresa já capacitou mais de 200 mil jovens e adultos de classe C e D.