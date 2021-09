Royal Canin participa do 20º Congresso CBNA Pet

O evento, que chega à sua 20ª edição, terá palestras para apresentar o que há de mais recente na nutrição pet com palestrantes do Brasil e do mundo

Com o objetivo de fomentar a ciência no país e promover a saúde e bem-estar animal, a ROYAL CANIN®, mais uma vez, será a patrocinadora do Congresso CBNA Pet, promovido pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de setembro.

Em sua 20ª edição, o evento reunirá renomados especialistas do Brasil e do Mundo para apresentar e discutir o que há de mais recente na nutrição pet, uma programação que abordará tendências e aspectos de relevância para médicos-veterinários, nutrólogos, zootecnistas, e profissionais da indústria pet food.

Dentre os palestrantes está a médica-veterinária Dra. Carolina Padovani, Gerente de Assuntos Regulatórios da Royal Canin e membro do comitê de Assuntos Regulatórios do CRMV-SP em uma discussão sobre atualizações nas Instruções Normativas e Comunicação em embalagem, com a visão do Conselho frente a responsabilidade técnica.

“A ROYAL CANIN® é fortemente embasada em evidências científicas, e acredita que a ciência e a observação sejam fatores orientadores para elaboração de uma nutrição balanceada e específica para cada pet”, afirma Natalia Lopes, Médica-Veterinária e Gerente de Comunicação Científica da Royal Canin Brasil.



O Congresso também apresentará os pesquisadores finalistas do Prêmio CBNA de Pesquisa e fará o anúncio do vencedor do Prêmio WALTHAM™ de Pesquisa 2021. A premiação é oferecida pelo Instituto de Ciência e Cuidado Animal WALTHAM™, no valor de U﹩3,5 mil, a ser investido em uma viagem ao Congresso Anual da ESVCN (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition), em 2022, e ao Instituto de Ciência e Cuidado Animal WALTHAM™, localizado na Inglaterra, onde o pesquisador tem a oportunidade de apresentar seu trabalho aos pesquisadores do Instituto. Prêmio WALTHAM™ de Pesquisa 2021

WALTHAM™ é um dos principais centros de pesquisa sobre bem-estar e nutrição animal do mundo e pertence ao grupo Mars, da qual a marca ROYAL CANIN® também faz parte. Ao longo dos últimos anos, WALTHAM™ também se dedica a pesquisas que comprovam os incríveis benefícios da relação entre humanos e animais.

Tanto O Congresso ESVCN como o Instituto de Ciência e Cuidado Animal WALTHAM™ reúnem grandes especialistas mundiais da Medicina Veterinária e da ciência da nutrição. “O prêmio oferecido promove uma valiosa oportunidade para a troca de experiências do vencedor com esses profissionais, contribuindo para sua formação profissional e trazendo ainda mais conhecimento para a comunidade científica veterinária brasileira” finaliza Natália.

Confira a programação científica completa e mais informações sobre o CBNA em: https://www.cbnapet.com.br/