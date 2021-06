Rodovias precisam investir em soluções de segurança para melhorar controles operacionais, reduzir acidentes e atender melhor aos usuários

Com as soluções de segurança da Genetec, as concessionárias melhoram sua eficiência operacional em 30% e reduzem custos ao programarem manutenções, prevenirem acidentes, evitarem gargalos e identificarem e coibirem ações de infratores

Há quase 100 anos, Brasil tem priorizado o transporte rodoviário entre todos os modais, tanto para o transporte de mercadorias, como de produtos. Mas somente com a intensificação das privatizações, na década de 90, os brasileiros começaram a circular em rodovias mais largas, modernas, bem pavimentadas e monitoradas pelas concessionárias, a fim de avaliar de forma constante as condições de tráfego, acidentes e ocorrências no geral para dar apoio aos cidadãos.

Porém, esta é ainda a realidade de um restrito número de rodovias no País. Existe ainda muito a ser feito e uma das maneiras mais rápidas de alcançar os resultados almejados pelos órgãos governamentais e pelos cidadãos, é voltar a privatizar. Por isso, o Governo Federal pretende fazer mais de 50 concessões na área modal em 2021, sendo nove delas de rodovias. Estão previstas a privatização da BR-153, 080 e 414, entre Goiás e Tocantins; BR-163 e 230, entre Mato Grosso e Pará; BR-381 e 262, entre Minas Gerais e Espírito Santo; BR-116 e 101 entre São Paulo e Rio de Janeiro; BR-116 e 493 entre Rio de Janeiro e Minas Gerais; e as rodovias integradas do Paraná (6 lotes).

Os brasileiros precisam de rodovias mais modernas, eficientes e seguras, tanto nos aspectos de qualidade das vias, como de gestão de tráfego, prevenção de acidentes e assistência aos usuários diante das mais diversas ocorrências. “Existem hoje sistemas de segurança unificados, com bancos de dados compartilhados, que se integram às mais sofisticadas e eficazes ferramentas, a fim de garantir a segurança das rodovias, evitar gargalos, fiscalizar infratores de forma eficiente, garantir manutenção adequada e a proteção das pessoas que nelas circulam diariamente, resultando ao final, em uma agradável experiência de viagem”, afirma Fábio Ferreira, gerente da Vertical de Cidades e Infraestrutura da Genetec Brasil.

Conheça as soluções de segurança da Genetec para as rodovias

A Genetec , fornecedora líder de tecnologia de soluções unificadas de segurança, operações e inteligência de negócios, oferece uma plataforma completa de segurança – o Genetec Security Center , que, muito além de gerenciar os ativos de segurança e monitoramento das rodovias, contribui significativamente com as operações. Isto porque é capaz de consolidar dados de diversas origens, não somente provenientes de dispositivos tradicionais de segurança como câmeras e analíticos, mas também de outros dispositivos que, consolidados geram informações seletivas e importantes, bem como inteligência para a tomada de decisões fundamentais para a rotina operacional das rodovias e também os negócios, como, por exemplo, a mobilização ou desmobilização de um determinado recurso frente a uma análise preditiva de demanda pontual, a fim de aprimorar, entre outros fatores, a manutenção dos ativos, oferta de melhores serviços e atendimento aos usuários.

O Genetec Security Center é uma plataforma de segurança unificada, que acaba de ganhar uma nova versão 5.10, que elimina a lacuna entre os sistemas locais e a nuvem com novos serviços conectados, bem como novos plug-ins de IoT que possibilitam a conexão direta de milhares de dispositivos que podem trazer dados valiosos à operação. “No caso das rodovias, é fundamental que o Centro de Controle consiga monitorar, controlar e agir de forma ágil e eficiente para resolver os mais variados tipos de eventos”, explica Ferreira. Pensando nisto, a Genetec procura fazer um projeto completo de segurança, operações e inteligência (análise conjunta de dados e geração de informações para auxiliar no planejamento do futuro do negócio). Contempla também operações (monitoramento de alarmes e condições operacionais das vias, correlação de dados, gestão de incidentes e eventos por meio de Procedimentos Operacionais Padrão – SOPs fiscalização, gestão de arrecadação) e segurança (fiscalização, proteção patrimonial, dos colaboradores e usuários.).

Uma das vantagens da plataforma Genetec é a possibilidade de integração com dispositivos de áudio com Sipelia , que permite a conexão com qualquer sistema de áudio com protocolo SIP. É possível, por exemplo, emitir uma mensagem de áudio em uma praça de pedágio ou outra base remota de apoio para direcionar uma ocorrência através do sistema de PA ou conexão e execução de chamadas telefônicas automáticas por intermédio de uma central IPBX para a polícia ou corpo de bombeiros ou até mesmo a comunicação com um sistema de radios TETRA. Tudo isto utilizando uma única interface na tela do operador do Centro de Controle.

Outra vantagem do Security Center é a possibilidade de trazer em uma única tela todos os dispositivos de operação e segurança da rodovia como câmeras, painéis de mensagem variável, radares, leitores de placas, pictogramas, ventiladores de túneis, controle de iluminação. É possível ver também todos os analíticos relacionados, em bordas ou em servidor, assim como outros dispositivos distribuídos pela rodovia. Além disso, a plataforma da Genetec compila os dados em relatórios e dashboards, simples e objetivos, que podem gerar, de forma combinada ou isolada, gatilhos para eventos e aplicação de procedimentos operacionais através do Mission Control. “Por integrar sistemas físicos e cibernéticos, nossa solução dá uma visão panorâmica e prática aos gestores e operadores a fim de orientar as respostas de acordo com Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) e fluxos de trabalho dinâmicos”, detalha Ferreira.

Ao optar por Genetec, a concessionária rodoviária terá acesso ao Genetec Omnicast ™ , sistema de gerenciamento de vídeo IP para vigilância, um sistema que se adapta às exigências dinâmicas de qualquer ambiente de segurança, com suporte a uma ampla gama de câmeras, codificadores e equipamentos de CFTV líderes do setor. Esta solução inclui Genetec KiwiVision Video Analytics , que automatiza a análise de milhares de imagens por segundo, com maior precisão. O Genetec Synergis ™ , por sua vez, controla o acesso IP das instalações, com opções de hardware não proprietárias, para reforçar a segurança e auxiliar a equipe a responder de imediato a qualquer ameaça.

Mas, de acordo com Ferreira, uma das soluções mais importantes para as rodovias é a Genetec AutoVu ™ , um sistema de reconhecimento automático de placas de veículos (ALPR), que automatiza a leitura e identificação das placas. “Esta ferramenta facilita a localização dos veículos de interesse e a fiscalização de restrições de circulação. “Para se ter uma ideia, atualmente 30% dos veículos automotores que circulam em território nacional não são licenciados e grande parte não passa pelas manutenções obrigatórias”, diz.

O AutoVu ainda contempla um dispositivo especialmente desenvolvido pela Genetec para leitura automática de placas e contexto que é a câmera Sharp®, capaz de detectar com precisão placas padrão Brasil e Mercosul com até 98% de precisão, em 250km/h, bem como identificar marca, cor e tipo de veículo, bem como ausência de placa. “Além de aplicações de fiscalização de velocidade instantânea, regularidade do veículo e outras questões relacionadas, podemos extrair dados valiosos como velocidade média, tempo de viagem, relatórios origem-destino, de forma precisa e em tempo real, permitindo a criação de dashboards totalmente configuráveis, de acordo com cada estratégia”, menciona Ferreira.

Tendo sido aprovada a Lei que permite a cobrança proporcional de pedágio por trecho percorrido, o que na prática é conhecido como free-flow, a Sharp® traz uma excelente alternativa pela sua capacidade de operar de forma autônoma, independente e multitarefa, de fácil instalação e operação. “Uma única câmera Sharp® é capaz de efetuar geração de dados para efeito de cobrança de pedágio, fiscalização, bem como gerar milhares de dados operacionais importantes para a rodovia.”, comenta Ferreira.

Segundo o executivo da Genetec, o Security Center possibilita ainda uma programação personalizada, de acordo com as demandas e características de cada concessionária, o que permite criar alarmes para diferentes eventos e solucionar rapidamente falsos alertas. Outro fator importante é que a plataforma inclui o Genetec Privacy Protector , que, além de proteger a privacidade dos clientes como exige a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), borrando as imagens de pessoas gravadas em determinadas ocorrências, ao proteger suas identidades. “Isto é imprescindível especialmente quando as imagens são cedidas pelas concessionárias para emissoras de TV em tempo real”, esclarece Ferreira

O Genetec Security Center engloba ainda o Genetec Clearance ™, sistema de gerenciamento de evidências digitais, que facilita a colaboração entre órgãos de segurança pública, departamentos de segurança corporativa, empresas e público. Outro diferencial é que a plataforma Genetec pode ser colocada na nuvem, reduzindo em cerca de 20% custos com hardwares e softwares. “É possível também otimizar em 30% a equipe, deixando que os profissionais se ocupem de ações mais estratégicas. Isto é fundamental considerando-se que as equipes trabalham em turnos para monitorar as rodovias 24 horas por dia, nos sete dias da semana”, avalia Ferreira.

A Genetec Inc. é uma empresa de tecnologia inovadora, com um vasto portfólio de soluções nas áreas de segurança, inteligência e operações. O produto carro-chefe da empresa, o Security Center, é uma plataforma de arquitetura aberta que unifica o monitoramento por vídeo baseado em IP, controle de acesso, reconhecimento automático de placas automotivas (ANPR), comunicação e análise de dados. A Genetec também desenvolve serviços e soluções na nuvem, pensados para melhorar a segurança, e contribui com novos níveis de inteligência operacional para governos, empresas, transporte e as comunidades em que vivemos. Fundada em 1997, com sede em Montreal, Canadá, a Genetec atende seus clientes globais por meio de uma extensa rede de revendedores, integradores, canais certificados e consultores, em mais de 80 países.

Para mais informações sobre a Genetec, visite: www.genetec.com/br