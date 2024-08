Rodada internacional de negócios reunirá empresários do mercado de capitais, agronegócio e bancos

CUIABÁ – GreenFarm será em setembro, com programação que inclui leilões, palestras e exposição de máquinas e implementos agrícolas.

Da Assessoria GreenFarm

Entre os dias 12 e 14 de setembro, será realizada em Cuiabá-MT, a GreenFarm: uma feira internacional do agronegócio, que terá uma programação bastante intensa. A rodada de negócios faz parte deste evento nas manhãs dos dias 12 e 13. Será uma roda de negócios mista e contará com a presença de empresas de vários setores. Representantes do mercado de capitais, bancos, produção de cachaça e bovinocultura já confirmaram presença.

Ainda é tempo de se inscrever, trocar informações, conhecimento e fazer negócios. Os interessados devem procurar a presidente do Instituto Produz que faz parte da comissão organizadora do evento, Pamera Alencar Lima, no telefone (65) 98133-4671. Ela irá orientar todos aqueles que estiverem interessados em participar das negociações e conexões. O objetivo do evento é ser ponte entre fornecedores e assim, confirmar o potencial agropecuário de Mato Grosso para o mundo, dando também, a oportunidade dos mato-grossenses conhecerem outros mercados.

FEIRA – A GreenFarm será um bom momento para que os empresários do agronegócio do estado possam apresentar seus produtos e serviços para um público global, já que contará com a participação de compradores de diversos países, além de palestras, rodadas de negócios, leilões de animais de elite, oficinas e exposição de máquinas e equipamentos com novas tecnologias embarcadas.

O evento espera reunir visitantes vindos de todas as partes do mundo, além de profissionais do agronegócio, agroindústria, autoridades governamentais e representantes da imprensa. A GreenFarm além de conectar o agronegócio com o mercado internacional, também será uma fonte de informações sobre serviços e ideias que contribuam para o surgimento de novos produtos.

Assim, a GreenFarm se destaca como uma vitrine para o imenso potencial do agronegócio mato-grossense.

Informações para expositores

As empresas interessadas em participar da GreenFarm como expositores podem obter mais informações através do site www.greenfarmbrasil.com.br.

Programação GreenFarm

Data: 12 a 14 de setembro

Local: Aeroporto Bom Futuro

Contato: (11) 96584-3755

Crop Agrocomunicação