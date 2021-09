Rock in Rio e TikTok se unem em #RockinRioEuVou, ativação que premiará com Rock in Rio Card usuários da plataforma

Festival convida fãs para gravarem vídeo usando a música tema e concorrerem a ingressos para a edição histórica setembro de 2022

Publicado por: Rosano Almeida

Por Priscila Antunes

Setembro é um mês cheio de momentos marcantes para o Rock in Rio Brasil 2022: além de muitos anúncios de bandas, já foi dada a largada para a contagem de um ano até a próxima edição – a maior de todos os tempos. Para ampliar a comunicação e dar aos fãs a chance de garantir ingressos antes da pré-venda oficial, que costuma esgotar em poucas horas, o Rock in Rio, em parceria com o TikTok, um dos patrocinadores do festival, lança o desafio #RockinRioEuVou.

A partir da próxima quarta-feira, 8 de setembro, os criadores de conteúdo do TikTok poderão mostrar seu talento com a inesquecível música do Rock in Rio, para concorrer a um par de ingressos – Rock in Rio Cards que garantem o acesso a um dos dias do festival, a ser escolhido pelo contemplado em data posterior. Tudo isso para convocar o público para o início das vendas dos Cards, no dia 21 de setembro.

A mecânica funcionará da seguinte maneira: os usuários serão convidados pelo perfil oficial do Rock in Rio e por alguns dos maiores criadores do TikTok, como Jordane Mel, Ana Martorano, Giana Althaus, Lucas Charmoso, Jota Libras e Luara Martins, a mostrar sua maneira talentosa de dizer “Eu Vou”. Podem ser vídeos cantando, tocando, dançando, desenhando, ou como preferirem, desde que a criatividade esteja em primeiro lugar. Os 50 melhores conteúdos publicados na plataforma, com a música e a hashtag #RockinRioEuVou, ganharão um par de Cards.

“Rock in Rio e TikTok são sobre entretenimento e música e é isso que conecta a audiência das duas marcas. À luz deste match perfeito, nada mais natural do que convidarmos nossos fãs, que já usam a plataforma e que já falam sobre Rock in Rio lá, para se divertirem no TikTok usando a música tema do festival para este fim. Temos certeza de que esta ação é a primeira de uma série de parcerias que virão por aí”, comenta Ana Deccache, diretora de marketing do Rock in Rio.

“O TikTok sempre teve a música em seu DNA e essa parceria com o Rock in Rio chega para incentivar ainda mais a criatividade e trazer ainda mais alegria para os criadores de conteúdo da plataforma, que poderão se divertir com a música, mostrar seu talento e ainda ter a chance de estar no maior festival de música e entretenimento do planeta. Estamos muito animados com essa ação, que tem muita sinergia com o que acreditamos”, afirma Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok para a América Latina.

Toda a criação e estratégia de mídia desta fase da comunicação foram realizadas pelo time Rock in Rio, Artplan e A-Lab – laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers. A ação faz parte da campanha geral de divulgação do Rock in Rio Brasil 2022. Ao total, serão mais de 600 formatos de peças, que incluem a ativação exclusiva com o TikTok, além de teasers, posts, banners, bumper ads, OOH, filmes principais, anúncios e spots.

A promoção #RockinRioEuVou será realizada de 8 a 13 de setembro. O período de participação será de 1 a 13 e os vencedores serão divulgados no dia 20 do mesmo mês. O regulamento pode ser acessado aqui: https://bit.ly/3nflF9Q

Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma geração e promover experiências únicas e inovadoras. Em 1985, o evento foi responsável por colocar o Brasil na rota de shows internacionais. Batendo recordes de público a cada edição e gerando impactos positivos nos países onde é realizado, se consagrou como o maior festival de música e entretenimento do mundo. Consciente do poder disseminador da marca, hoje o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável.

A internacionalização da marca começou por Portugal, Lisboa, em 2004, onde o evento acontece até hoje, seguido por Espanha (Madri) e pelos Estados Unidos (Las Vegas). No Rock in Rio, os números não param de crescer. Pelas Cidades do Rock já passaram mais de 10 milhões de visitantes nestas 20 edições. Em 35 anos, o festival ganhou o mundo e tornou-se um verdadeiro parque de experiências, mas muito além disso, cresceu e ampliou a sua atuação, sempre com o olhar no futuro.

Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, o Rock in Rio preza pela construção de um mundo melhor e se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. Em 2013, foi reconhecido por seu poder realizador ao receber a certificação da norma ISO 20121 – Eventos Sustentáveis. Desde a primeira edição, já gerou 237 mil empregos diretos e indiretos e investiu, junto com seus parceiros, mais de R﹩ 110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros.

Sobre o TikTok

O TikTok é o destino líder para vídeos curtos em dispositivos móveis. Nossa missão é inspirar criatividade e trazer alegria. O TikTok possui escritórios globais, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio.

https://www.tiktok.com

Sobre a Artplan

Desde 2006 sob a liderança do presidente Rodolfo Medina, a Artplan é a maior agência brasileira com capital 100% nacional, atuando como hub de soluções de comunicação aos seus clientes. Possui cerca de 390 colaboradores, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro (ambos liderados pelo sócio e CEO Antonio Fadiga) e Brasília (com Duda Moncalvo na Diretoria-Geral). Em 2019, a Artplan saltou da décima para a sexta posição no Ranking de Agências, da Kantar Ibope Media. Avaliada em quarto lugar como Agência do Ano pelo mercado publicitário (Scopen 2018/2019), a Artplan tem sido destaque na liderança de Novos Negócios, nos últimos cinco anos. Certificada, cinco vezes, pelo Great Place to Work, como uma das melhores empresas para se trabalhar, a Artplan foi também considerada, pela revista Campaign US, uma das dez agências criativas independentes mais sexy da América Latina.

Sobre o A-Lab

Unidade de negócio criada para experimentar linguagens, misturar profissionais de perfis variados e encontrar novas formas de gerar resultado por meio de conteúdo. A iniciativa, que tem a liderança do diretor executivo, Ronaldo Martins, e do diretor de Storytelling e Inovação, Luiz Telles, cria narrativas a partir de monitoramento de conversas e contextos às marcas para as quais trabalham. O A-Lab surgiu de um mapeamento em que foi identificada uma grande oportunidade de mudar a forma de conceber e produzir conteúdo. Desde então, são considerados os content lovers do Grupo Dreamers.

Sobre o Grupo Dreamers

Liderado pelo Presidente Executivo Rodolfo Medina, o Grupo Dreamers é composto pela Artplan, maior agência de publicidade com capital 100% nacional do mercado; Rock in Rio, maior festival de música e entretenimento do mundo; Dream Factory, uma das principais empresas de entretenimento do Brasil; agência Pullse, especializada em varejo; Easy Live, o maior provedor de entretenimento e experiências para o mercado de fidelidade no Brasil; Game XP, maior evento gamer da América Latina; Musicalize, plataforma focada em melhorar experiência dos consumidores e das marcas em shows de música; A-Lab, laboratório de conteúdo, cujo foco é experimentar linguagens e encontrar novas formas de produção; NOW, unidade de negócio real time management, voltado para grandes momentos de marca, que usa a inteligência de dados para a produção e gestão de conteúdo; FUN, primeira consultoria do país com foco em construção de plataformas de marca 100% ancoradas em Branded Entertainment; Aceleraí, plataforma de comunicação compartilhada inédita no mundo, que se conecta com micro anunciantes regionais e oferece uma operação de varejo em um minuto; pela recém-lançada 1.2.3.5.8, sistema de marketing de valor compartilhado, que desenvolve projetos de impactos sociais para marcas, somados à entrega de conteúdo transversal; Convert, unidade de Digital Business e Performance como uma possibilidade que vai além do lead, já que a sua missão une dados, negócio e tecnologia; Next, agência de comunicação focada em anunciantes de médio porte e que oferece soluções ágeis com o objetivo de amplificar resultados; V4 Company é uma franqueadora especializada em potencializar vendas regionais, usando plataformas de mídia; e SOMA, Central de Serviços Compartilhados, que tem o objetivo de implementar processos mais simples, organizados e eficientes em seus clientes internos e externos. A holding conta, ainda, com Duda Magalhães na vice-presidência executiva e Roberto Medina na presidência do Conselho.