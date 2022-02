RNI realiza campanha de carnaval e oferece condições especiais em várias cidades do país

Realizada em 9 estados e 18 cidades brasileiras, a campanha Carnaval de Prêmios RNI oferece descontos e condições especiais, além de subsídios do programa Casa Verde Amarela, para quem deseja realizar o sonho da casa própria

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Lucas Gomes

Dando início às celebrações da época mais festiva do ano, a construtora e incorporadora RNI, do grupo de empresas Rodobens, realiza a campanha Carnaval de Prêmios RNI. Na edição de 2022, ao longo do mês de fevereiro, os clientes da RNI que indicarem imóveis para seus amigos poderão ganhar até R$ 1.000 por venda indicada, enquanto os amigos que fecharem negócio podem ganhar até R$ 1.500 em descontos na compra do imóvel. A aprovação do desconto só é concluída após confirmação da incorporadora.

Com estimativas positivas do setor, a empresa conta com 20 empreendimentos, distribuídos em várias cidades do país que atendem à crescente demanda de famílias em busca do sonho da casa própria.

Segundo o último balanço divulgado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), 804,3 mil imóveis foram financiados no Brasil, com recursos da poupança, entre janeiro e novembro de 2021, um resultado 116,9% superior ao mesmo período do ano anterior.

“Por meio da campanha Carnaval de Prêmios RNI, temos a oportunidade de atender à crescente demanda que surge no setor, além de possibilitar que os consumidores consigam realizar o sonho da casa própria por meio de condições especiais. A nossa missão é desenvolver empreendimentos imobiliários de qualidade em todo o país, transformando e desenvolvendo as regiões onde atuamos”, afirma Carlos Bianconi, CEO da RNI.

De acordo com estudo divulgado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), as pessoas que investiram em imóveis no Brasil entre 2010 e 2019 tiveram rendimento anual médio de 15,3% ao ano, considerando tanto o ganho com valorização quanto a receita proveniente de aluguel. Esse retorno é 56% superior ao CDI médio do período. Ainda segundo a entidade, no primeiro semestre de 2021 houve um crescimento de 10,6% na procura de imóveis no país, quando comparado ao mesmo período de 2020, se tornando a temporada de mais vendas para o setor imobiliário desde o ano de 2014.

“A campanha Carnaval de Prêmios RNI é, também, uma ótima oportunidade para os investidores que buscam investir no segundo ou terceiro imóvel com um bom poder de valorização, gerando uma nova receita. O indique e ganhe da campanha serve para auxiliar no ingresso de novos investidores, até porque, quanto mais indicações se tornarem vendas concretizadas, mais prêmios em dinheiro serão atribuídos, enquanto para a pessoa indicada, a possibilidade de economia é um fator diferencial”, comenta Gustavo Félix, Diretor de Vendas e Marketing da RNI.

Confiança de mercado

Presente em 12 estados e 59 cidades brasileiras, e com mais de 30 anos de atuação no mercado imobiliário, os imóveis da incorporadora possuem plantas planejadas que atendem às necessidades das famílias, além de contarem com diversos itens de lazer, como academias, playgrounds, piscinas, quadras esportivas, quiosques com churrasqueiras, salões de festas, entre outras comodidades. Dentre os benefícios e vantagens, durante a campanha Carnaval de Prêmios RNI, os consumidores que forem indicados por clientes da RNI poderão contar com desconto de R$ 1.500 no valor de entrada, além obter também parcelamento facilitado do em até 72x, além das facilidades dos subsídios concedidos pelo no programa Casa Verde Amarela, em parceria com o Governo Federal, e o saldo restante financiado pela Caixa Econômica. Confira abaixo a relação de empreendimentos disponíveis na campanha Carnaval de Prêmios RNI:

RNI Vega Jardim — Aparecida de Goiânia, GO

Aparecida de Goiânia, GO Garden RNI — S. J. do Rio Preto, SP

S. J. do Rio Preto, SP RNI Nações Unidas — Bauru, SP

Bauru, SP Smart Haus RNI — Blumenau, SC

Blumenau, SC Bosque dos Ipês — Campo Grande, MS

Campo Grande, MS RNI Reserva Igara — Canoas, RS

— Canoas, RS Parque Ohara RNI — Cuiabá, MT

Cuiabá, MT Reserva SIM — Feira de Santana, BA

— Feira de Santana, BA Estação RNI — Goiânia, GO

Goiânia, GO RNI Reserva Clube — Gravataí, RS

Gravataí, RS Moradas Clube Ourinhos — Ourinhos, SP

Ourinhos, SP Moradas das Flores — Pacatuba, CE

Pacatuba, CE Moradas Parque — Pacatuba, CE

Pacatuba, CE RNI Green Club — Palhoça, SC

Palhoça, SC RNI Altos dos Jerivás — Pelotas, RS

Pelotas, RS Urban RNI — Piracicaba, SP

Piracicaba, SP Moradas Clube Vicente Bissoni — Rondonópolis, MT

Rondonópolis, MT RNI Nova Jaçanã — São Paulo, SP

São Paulo, SP Green Club Residence — Rondonópolis, MT

Rondonópolis, MT Origem VG— Várzea Grande, MT

Sobre a RNI

Fundada em São José do Rio Preto em 1991, com a missão de desenvolver empreendimentos imobiliários de qualidade em todo o Brasil, a construtora e incorporadora RNI, com 30 anos de atuação no setor, transformando e desenvolvendo as regiões onde atua. Aliada a uma estratégia de expansão nacional, a empresa contabiliza desde sua fundação 196 empreendimentos lançados em todo o Brasil com atuação em 59 cidades de 12 Estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 74 mil unidades, somando 7 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo — Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos Comerciais. A RNI participa do programa governamental Casa Verde Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), com os seus empreendimentos no segmento faixa 3. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais de 70 anos.