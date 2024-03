Rionegro e Solimões lançam inédita “Isso é Coisa de Quem Quer Voltar” com participação de Maiara e Maraisa

Com pegada romântica e atual, a nova aposta da dupla é um modão apaixonado que descreve a história de um casal que terminou, mas não superou e o hit promete conquistar o país

Disponível para streaming a partir do dia 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira) e o clipe chega ao YouTube no dia seguinte, 01 de março de 2024 (sexta-feira)

Por Fabiana Villela

Rionegro e Solimões, uma das duplas mais amadas e respeitadas do Brasil, chegam com novidade após emplacarem mais um hit “Cowboy Chora”, que tem mais de 15 milhões de plays no Spotify, além de 45 milhões de views no Youtube e faz parte do DVD gravado em Uberlândia.

O próximo lançamento da dupla é inédita com Maiara e Maraísa, que também é uma das mais aguardadas: “Isso é Coisa de Quem Quer Voltar” . Este novo sucesso já esta disponível para streaming em todas as plataformas de música a partir de 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira). O clipe no YouTube chega dia 1 de março de 2024 (sexta-feira).

Extraído do DVD “Rionegro e Solimões em Uberlândia”, esse lançamento foi composto por Elcio di Carvalho, Júnior Pepato, Kito, Diego Silveira e Rafa Borges é muito mais do que apenas mais uma canção. É um convite para uma jornada emocionante através das histórias de amor, perda e redenção. Com uma melodia cativante e uma letra que é uma verdadeira “porrada” direto ao coração, “Isso é Coisa de Quem Quer Voltar” retrata a saga de um casal separado, onde as lembranças ainda ecoam nos bares e nos corações, com nítido desejo de reconexão.

Cantam o quarteto: “E é um tal de ce faz falta, Choro por sua causa, Te lembro e encho a cara, E se eu der moral Ce ver dormir aqui em casa, Cê fica nesse fogo só no frio da madrugada”. E para arrematar, vem o trecho matador: “Tentou esquecer, mas só fez me lembrar”.

Embalado pela voz inconfundível de Rionegro e Solimões e a energia contagiante e potência vocal única de Maiara e Maraisa, este single promete ser muito mais do que apenas uma música; é a trilha sonora para reencontros, segundas chances e momentos de pura celebração da vida.

Com uma batida pulsante e uma narrativa envolvente, “Isso é Coisa de Quem Quer Voltar” é uma declaração audaz de que o sertanejo está mais vivo do que nunca, e Rionegro e Solimões continuam a liderar o caminho, inspirando gerações e deixando uma marca indelével na história da música brasileira.

“A gente é muito fã de Rionegro e Solimões desde criança, né? A gente teve referência dessa dupla maravilhosa. Até hoje, tá com os nossos corações e eu tenho a honra de falar que são amigos nossos. Uma das maiores honras que eu e a Maiara poderia ter na vida, quando a gente entrou aqui no camarim, depois da participação, depois que a tremedeira passou, a gente fica.. “Você tem noção que nós gravamos com Rionegro e Solimões”?

Ali no palco Rionegro falou assim “Ow, pode ficar tranquila que nós vamos trabalhar essa música”. Eu falei, “tô nem preocupada, só de eu ter gravado, já estou feliz”. Eu tenho certeza que essa música vai ser sucesso” declaram Maiara e Maraisa sobre a emoção e honra de ter participado desta gravação.

SOBRE O DVD

Na noite de terça, dia 3 de outubro de 2023, uma das duplas mais amadas do Brasil, que tem uma linda trajetória com mais de 30 anos de carreira, com diversos sucessos que estão até hoje na ponta da língua desde crianças até idosos, escreve mais um capítulo desta história.

Com ingressos esgotados e uma atmosfera envolvente, Rionegro e Solimões protagonizaram um momento histórico ao gravarem o sexto DVD, que contou com 21 faixas, sendo 10 inéditas.

Acompanhados de suas famílias, os artistas não esconderam a felicidade com mais esta conquista. Os filhos de Rionegro, Rafaella Neves e João Neves, assim como os filhos de Solimões, Gabeu e Carol Felizardo, estiveram o tempo todo presentes, admirando e comemorando este novo passo desta dupla que segue se reinventando e é exemplo para muitos artistas.

Com participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira, os fãs podem esperar deste trabalho que será divulgado, músicas românticas e com incrível combinação das vozes, de forma harmônica e perfeita, além de melodias imperdíveis.

O Castelli Master, palco escolhido para esta grandiosa ocasião, foi o cenário perfeito para a dupla apresentar o repertório escolhido. Com uma combinação de músicas inéditas e sucessos que permearam suas carreiras, Rionegro e Solimões cativaram a plateia já desde o primeiro acorde.

À plateia foi transmitida completamente à energia única fornecida pela dupla, criando uma energia contagiante que permeou o local.

Entre os momentos mais especiais da noite, destacaram-se as participações especiais de astros da música sertaneja . “Ativou a Saudade” trouxe a voz de Bruno e Marrone, em um dueto que fez o público se emocionar. Maiara e Maraísa se uniram a Rionegro e Solimões na interpretação de “Isso é Coisa de Quem Quer Voltar”, adicionando ainda mais brilho à apresentação. E “Cowboy Chora” contou com a participação de Luan Pereira, tornando o evento um verdadeiro encontro de talentos.

Para deixar a noite ainda mais especial, Emilio e Eduardo e os irmãos Rafaela e João Neves também soltaram a voz.

Este novo projeto solidifica ainda mais sua posição entre os artistas mais importantes da história da música brasileira. O público não apenas testemunhou, mas também fez parte deste momento histórico, cantando junto com a dupla e criando memórias inesquecíveis.

Os fãs estão ansiosos pelo lançamento do DVD, que promete ser um marco na música brasileira. Rionegro e Solimões demonstraram mais uma vez que o sertanejo continua vivo e pulsante, graças ao talento e dedicação de artistas que mantêm viva a tradição e a paixão por esse gênero musical. Este é um testemunho do legado da dupla e da sua influência na cultura musical do país.

A produção musical do novo DVD “Rionegro e Solimões em Uberlândia” , conta com Juninho Melo. A direção de vídeo ficou a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementa a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral são de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.

SOBRE RIONEGRO E SOLIMÕES

Rionegro e Solimões tem 34 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 6 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

No mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 90 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de mais de 710 milhões e mais de 1 milhão de inscritos.

No Spotify, a dupla mostra sua força também: aproximadamente 318 milhões de plays e quase 3 milhões e meio de ouvintes mensais. Os cantores estão entre os 5 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil.

No offline, eles também voam alto. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a faixa “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos 5 (cinco) artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

LETRA DA MÚSICA: “ISSO É COISA DE QUEM QUER VOLTAR” Rionegro e Solimões com participação de Maiara e Maraisa (compositor: Elcio Di Carvalho / Júnior Pepato / Kito / Diego Silveira / Rafa borges)

Um oi saudade

As três da tarde

E bem mais fácil de me convencer

Do que esse oi saudade

As três da madruga

Com voz de quem acabou de beber

E e um tal de ce faz falta

Choro por sua causa

Te lembro e encho a cara

E se eu der moral cê vir dormir aqui em casa

Cê fica nesse fogo só no frio da madrugada

Se quem te largou te ligar

E lançar um saudade

No meio da sonzeira de um bar

Não é coisa de quem quer voltar

Isso é coisa de quem quer voltar

Tentou esquecer mas só fez me lembrar

Contatos:

Shows: Mega Produções Artísticas: 62 9864-0831 / Renato Tanger 016 -99223-2106.

Site – http://rionegroesolimoes.com.br/

Canal Oficial do YouTube – https://www.youtube.com/user/rnegroesolimoes

Facebook – https://www.facebook.com/rionegroesolimoesoficial Twitter – @rionegroesolimoes

Instagram Dupla – @rionegroesolimoes Instagram Rionegro – @rionegrocantor Instagram Solimões – @solimoescantor