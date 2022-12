Ricardo Basso é o campeão brasileiro de Autocross 2022

Final da temporada do VNT aconteceu no autódromo Bom Futuro, em Cuiabá

Por Crop AgroComunicação

“Mérito da minha equipe Bertasso, da minha família que sempre me acompanha, do meu pai que está lá no céu e graças a Deus primeiramente, que traz sempre o melhor pra gente”. A declaração é do piloto Ricardo Basso que se consagrou pela sexta vez Campeão Brasileiro de Velocidade na Terra, categoria Autocross 2022. A disputa da grande final do brasileiro VNT Brasil ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no autódromo Bom Futuro, em Cuiabá-MT. O segundo lugar do campeonato foi conquistado pelo piloto William Cancelier.

Alexandre Garcia levou a terceira posição no campeonato, Reck Jr. de Mato Grosso o quarto lugar e Edgar Griebeler o quinto. O Campeonato Brasileiro foi organizado pelo Grupo SR com supervisão técnica e desportiva da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Ricardo Basso conquistou o seu sexto título brasileiro. Mesmo sem completar a última prova do fim de semana, o piloto de Luís Eduardo Magalhães-BA somou 148 pontos. Um total de 23 a mais que o segundo colocado, William Cancelier.

“Consegui fazer um ano muito bom, objetivo cumprido e estou muito feliz pelo sexto título brasileiro conquistado. Começamos o ano com um novo chassi em Luís Eduardo e não conseguimos um acerto ideal, na primeira e segunda etapa eu não fui bem colocado, aí complicou, na segunda metade do campeonato voltei para o carro antigo e vim me recuperando e graças a Deus deu tudo certo e chegamos na última etapa já com o título bem encaminhado”, ressaltou o hexa campeão.

Há 18 anos correndo no Velocidade Na Terra, Ricardo Basso garantiu que não pretende parar tão cedo e contou que a paixão pela corrida passou para os filhos.

“Agora é se preparar para o próximo ano, porque os outros pilotos já avisaram que virão com tudo pra cima de mim. Mas isso não é ruim, somos todos uma família, o VNT é um ambiente muito saudável, sou um eterno fã e não devo parar tão cedo. Minha filha que tem 14 anos já está correndo, meu menino de 10 já fala em correr também, é uma paixão que irá passar de geração em geração”, afirmou Basso.

Também representando o estado baiano, o vice-campeão William Cancelier ficou satisfeito com o resultado. “Tivemos um ano bem difícil, algumas etapas a gente andou quebrando, ficamos de fora, e a gente chegou na final com chances de título, infelizmente não conseguimos, mas estamos bem feliz e já estamos empenhados para tentar melhorar sempre. Estou realizado, porque os dois lugares mais altos do pódio foram para a Bahia, estado que estamos aqui representando”, disse Cancelier.

40 ANOS

Diretor executivo do Grupo SR, Gian Pasquali avalia positivamente o campeonato, que foi diferente na organização com visão de futuro. “É até difícil falar e não me emocionar porque o VNT Brasil faz parte da minha vida, da minha família. O grupo SR tem o objetivo de profissionalizar essa categoria que há 40 faz parte da vida de muitas famílias. Temos pai e filho na disputa, avô com netos. Também as esposas e familiares vem acompanhar. Esse campeonato foi diferente e o início daquilo que projetamos para o futuro. Cada colaborador, cada fornecedor, os pilotos e todos que estavam envolvidos foram essenciais e importantes. Dever cumprido em 2022 e agora começamos o planejamento de 2023”, disse.

CAMPEONATO BRASILEIRO

O título de campeão brasileiro de Velocidade Na Terra (VNT Brasil) foi disputado em quatro etapas espalhadas pelos principais pólos do agronegócio no Brasil. A primeira etapa aconteceu no mês de maio, em Luís Eduardo Magalhães – Bahia, no autódromo Júnior Poletto, com cerca de 25 competidores na modalidade Autocross.

Já a segunda etapa ocorreu em Cordeirópolis-SP, no mês de julho, os grides foram entre as categorias Autocross e Kartcross. O município de Telêmaco Borba-PR recebeu a terceira etapa do VNT Brasil, no mês de setembro. Esta competição abrangeu as modalidades Autocross e Turismo VNT.

Cuiabá-MT foi palco da última etapa do campeonato, somente com a modalidade Autocross. Contou ainda com a competição de 75 milhas de Cuiabá da categoria Kartcross. O público mato-grossense teve uma recepção diferenciada no autódromo Bom Futuro. O espaço amplo e estruturado proporcionou momentos de diversão e emoção, com arquibancadas e gramado para piquenique.

Todas as etapas foram transmitidas ao vivo pelo site www.vntbrasil.com.br e no canal do YouTube VNT Brasil.

Para realização do campeonato deste ano o VNT Brasil contou com patrocínio master da UPL OpenAg e Primavera Máquinas – John Deere. Patrocínio platinum da Petronas e FG Empreendimentos.

Assessoria VNT