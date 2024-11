Representantes da AACCMT se reúnem com deputado Júlio Campos para solicitar destinação de emendas para a associação

A instituição existe há 25 anos e hospeda gratuitamente crianças e adolescentes em tratamento contra com câncer

Da assessoria

Representantes da Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACCMT) realizaram nesta quarta-feira (13.11) uma visita ao deputado estadual Júlio Campos, para apresentar a entidade e reforçar a necessidade de apoio por meio de emendas parlamentares.

O encontro ocorreu na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), teve como objetivo estreitar laços entre a associação e o parlamentar, e também serviu para garantir o reconhecimento e a viabilidade de recursos destinados a ações essenciais para o atendimento de pacientes com câncer no estado.

Durante a visita, também foi apresentada a documentação completa da AACCMT, que já está apta a receber emendas parlamentares. Todas as exigências legais e burocráticas foram atendidas, o que garante a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

A instituição hospeda gratuitamente crianças com câncer e um acompanhante. Entre os assistidos estão crianças residentes no interior de Mato Grosso, em outros Estados, de áreas indígenas e de outros países que necessitam ficar em tratamento em centros especializados de oncologia pediátrica em Cuiabá.

Conforme o último levantamento da diretoria, em 25 anos a AACCMT acompanhou 794 assistidos e realizou 19.114 atendimentos

“Hoje viemos mostrar a seriedade do nosso trabalho e a importância do apoio parlamentar. A associação está pronta para continuar atendendo com excelência e ampliar seus serviços, além de buscar políticas públicas que assegurem o tratamento digno aos assistidos” afirmou a gestora Executiva DI da AACCMT, Perolina Cézar.

Doações

Todas as despesas da instituição, como água, luz, telefone, alimentação, produtos de higiene, capacitação de voluntários e funcionários, são custeadas por meio de doações, projetos, eventos e campanhas. As doações podem ser feitas pelo telefone: (65) 3025-0800.