Rede que faturou 200 milhões no ano passado expande sua marca com quatro novas lojas

Prioridade 10 revoluciona o mercado ao oferecer produtos até R$20

Por Giovanna Prisco

A Prioridade 10, conhecida rede varejista no Sul do país, que revoluciona o mercado ao oferecer produtos com preços máximos de R$ 20, está comemorando a inauguração de quatro novas lojas, afirmando seu compromisso em proporcionar acessibilidade e economia aos consumidores em todo o Brasil.

Em Erechim, no Rio Grande do Sul, Eder Luis Pereira Duarte, que antes fornecia doces para a loja, está abrindo sua nova unidade, esta sendo a quarta loja da rede que ele adquiriu. Esse evento de inauguração representa um momento importante, ocorrendo dois anos após a abertura da sua primeira loja na cidade.

Na cidade de Lagoa Vermelha/RS, a empreendedora Monique Schorr, inspirada por outros franqueados da Prioridade 10, lança sua segunda loja, mantendo uma gestão familiar ao lado de seu companheiro. Com origem em Passo Fundo, sua jornada agora se expande para Lagoa Vermelha, solidificando a presença da marca na região.

Douglas Gollmann, que antes trabalhava como advogado da rede, vê seu sonho empreendedor se concretizar com a abertura de sua quarta loja em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Iniciando com uma loja em Camaquã, ele evidencia sua dedicação à expansão da marca, já preparando mais duas unidades para inaugurações futuras.

Finalmente, em Taguatinga, no Distrito Federal, Vitória Alves Garcia dá início à sua trajetória como empreendedora com a marca, impulsionada pelo êxito da primeira loja da franquia na região Centro-Oeste. Ao inaugurar a sua loja em Taguatinga, Vitória pretende expandir ainda mais os seus negócios, prospectando a abertura de mais duas unidades da rede.

Essas novas unidades apenas validam o sucesso da rede, que com sua acessibilidade de preço ao consumidor, somente no ano passado, faturou impressionantes R$200 milhões, tornando-se uma opção atrativa para empreendedores que buscam um negócio consolidado e sucesso financeiro.

RAIO- X da Franquia:

Segmento: Lojas de departamentos

Investimento Inicial: A partir de R$795 mil (loja tradicional de 400m²) e R$430 mil (loja Prioridade 10 Confecção de 300m²)

Unidades em operação (próprias mais franqueadas): 78 unidades (24 lojas próprias + 54 franqueadas)

Capital de Giro: R$60 mil (loja tradicional) e R$ 40 mil (loja Prioridade 10 Confecção de 300m²)

Fundo de publicidade: 1% de fundo de marketing sobre o faturamento mensal

Faturamento médio mensal: Loja tradicional de 400m² – R$197 mil. Loja tradicional de 600m² – R$234 mil. Loja Prioridade 10 Confecção – R$122 mil

Royalties: 5% sobre compras

Prazo de retorno: De 18 a 24 meses

Duração do contrato: 5 anos

Rentabilidade: de 18% a 22% sobre o faturamento líquido

Sobre a Prioridade 10

É uma empresa que oferece variedade de produtos, com qualidade e preço baixo. A Prioridade 10 Franchising é um modelo de negócio de sucesso e é a maior rede de franquias de loja de departamento com preço popular do Brasil, ideal para empresários que querem investir no varejo. Investimento inicial: R$795 mil, faturamento médio mensal a partir de R$197 mil e prazo de retorno 14 a 24 meses.