Rede inicia oferta de crédito pelo PEAC Maquininhas

Contratação é remota e clientes tem até 36 meses para finalizar o pagamento das parcelas

Publicado por: Rosano Almeida

Os clientes da Rede já podem contar com a nova linha de crédito disponibilizada pelo PEAC Maquininhas, programa do governo federal (BNDES) que visa ajudar os microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenas ou médias empresas por meio de uma oferta de crédito com condições mais atrativas. O programa, cujas regras são estabelecidas pelo BNDES, possibilita que as empresas elegíveis contratem empréstimos de até R$ 50 mil, com uma taxa de juros de 0,49% ao mês (6% ao ano), tendo 6 meses para realizar o primeiro pagamento e prazo total de 36 meses para finalizar (pagamento em 30 parcelas). Nesse programa, os recebíveis do cliente serão retidos como garantia e usados também para o pagamento das parcelas.

“Desde o início da pandemia temos oferecido apoio aos nossos clientes, pois entendemos que é nosso papel ajudarmos todos na travessia desse momento delicado. A nova linha tem condições muito atrativas e deve ajudar um grande número de empresas, principalmente as de menor porte, que acabam enfrentando mais dificuldades. Nosso time comercial está 100% disponível e inclusive já contatando os clientes para ajuda-los com a melhor oferta”, explica Rodrigo Carneiro, diretor da Rede.

As empresas poderão contratar essa oferta desde que não tenham outras operações de crédito contratadas com garantia em recebíveis de cartão, apresentaram receita máxima de 4,9 milhões no ano de 2019, tiveram algum faturamento em cartão do início de janeiro até o fim de março e se enquadravam como microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenas ou médias empresas em março. Essa condição estará disponível até dia 31/12 ou até o montante total financiado pelo BNDES atingir R$ 10 bilhões.

A contratação pode ser feita diretamente pelo Portal Use Rede. Após análise de elegibilidade, o cliente recebe um link para assinatura digital do contrato a fim de receber o crédito do empréstimo.