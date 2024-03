Rede de franquia Zé Coxinha apresenta food truck como novo modelo de negócio no Brasil

O primeiro food truck está localizado em Vitória, Espírito Santo

Por Islany Caldeira

A franquia Zé Coxinha, líder pioneira na venda de salgados na caixa, com uma variedade incomparável de mini salgados, brigadeiros, churros e bolos, tudo a preços acessíveis, lança seu novo modelo de negócio: o food truck. Este veículo levará seus sabores irresistíveis diretamente aos amantes da comida de rua.

A comida de rua sempre desempenhou um papel crucial na cultura gastronômica local, oferecendo lanches acessíveis e saborosos para os consumidores que buscam praticidade e rapidez no ritmo acelerado da cidade grande.

Com uma combinação única de autenticidade e inovação, o food truck Zé Coxinha une praticidade à conveniência de comer mini salgados em caixinhas 100% sustentável, além dos clássicos salgados, oferecerá uma seleção de acompanhamentos e bebidas, mantendo o compromisso com a qualidade e o sabor que os clientes conhecem e amam.

“Estamos entusiasmados em levar o sabor autêntico da franquia Zé Coxinha para as ruas com nosso novo food truck”, disse Paulo Mello, CEO da franquia. “Queremos oferecer uma experiência gastronômica única e deliciosa em cada parada e estamos ansiosos para compartilhar nossa paixão pela culinária brasileira com ainda mais pessoas”.

O novo modelo de negócio marca um importante capítulo na jornada da franquia, que continua em ascensão com um crescimento forte no Sudeste, abrangendo os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e Bahia. Com a introdução deste modelo, a rede busca estabelecer uma base sólida para inaugurar outros, fortalecendo ainda mais sua proposta de negócio.

Raio X completo do modelo de negócio:

Investimento Inicial (taxa de franquia inclusa): 150 mil

Taxa de franquia: 38 mil

Unidades em operação: 1

Taxa de Royalties: 10% da compra dos produtos da fábrica

Capital de Giro: 10 mil

Fundo de publicidade: 1% do faturamento bruto

Faturamento médio mensal: 50 mil

SOBRE A EMPRESA:

A rede Zé Coxinha, pioneira como a primeira franquia de salgados na caixinha, destaca-se pelo compromisso com produtos de qualidade, sabor e preços acessíveis. A fábrica, com mais de 1.000 m2, produz mais de 20 mil salgados por hora. A marca utiliza diariamente mais de uma tonelada de farinha e 600 quilos de frango. Com um investimento inicial de R$ 150 mil (incluindo taxa de franquia), a franquia já possui 40 unidades em operação, entre próprias e franqueadas. O retorno é estimado entre 18 a 22 meses, com uma rentabilidade atraente de 15% a 20%.