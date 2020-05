Rede Brasil estreia “Dias Melhores”, pensado para melhorar a autoestima

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Carol Paoli

Na ultima semana, a Rede Brasil de Televisão, estreiou o novo programa “Dias Melhores”.

Segundo o diretor João Luiz Borges , o programa foi construído pensado para melhorar a autoestima dos telespectadores, “As pessoas estão em casa e é nossa missão ajudá-las com bons conteúdos“

O programa será AO VIVO direto do estúdio 2 da emissora, de segunda a sexta-feira à partir das 17h15, apresentado por Giselle Alves com a participação de todos os apresentadores da emissora através de VTs ou entrada ao vivo de suas casas. Este formato foi pensado para proteger a saúde de todos os apresentadores que fazem parte do grupo de risco.

O presidente da TV Dr. Marcos Tolentino junto à sua diretoria, entendem que neste momento precisam levar positividade à todos os telespectadores com conteúdos descontraídos e de alto astral, mas que precisam também cuidar da saúde de seus colaboradores.

Os programas A Tarde É Show e Papo Em Dia, ficarão fora da grade por um período, devido ao afastamento social dos apresentadores que pertence ao grupo de risco. Até que tudo se normalize, a programação “Dias Melhores” e os clássicos que são os carros chefes da emissora como; séries e filmes ganham espaço e destaques também na programação.

Assessoria da Rede Brasil