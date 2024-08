Recheados doces são os preferidos no Centro-Oeste brasileiro, revela pesquisa

Segmento lidera consumo na região, com mais de 7 mil toneladas em 2024

Por Paola Patrocínio

Na região Centro-Oeste do Brasil, os biscoitos recheados doces lideram as preferências: foram mais de 7,2 mil toneladas consumidas localmente em 2024. É o que revela a mais recente pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), em parceria com a Kantar Brasil. O levantamento, divulgado em comemoração ao Dia do Biscoito, celebrado no último sábado, 20 de julho, mostra ainda a popularidade dos biscoitos nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Entre os mais de mil tipos de biscoitos comercializados nacionalmente, o ranking da região mostra que, além dos recheados doces, os salgados, como o cream cracker e água e sal, também têm grande relevância. Este segmento representa 16,8% do mercado (7 mil toneladas). Em terceiro lugar da preferência estão as rosquinhas, com 12,4% das vendas (6,8 mil toneladas).

“O Centro-Oeste brasileiro tem uma conexão única com os biscoitos, especialmente os recheados doces, que são os favoritos entre os consumidores dessa região. Essa preferência não só destaca o compromisso das indústrias com produtos de qualidade, mas também celebra a diversidade de gostos e tradições que valorizamos profundamente”, afirma Claudio Zanão, presidente-executivo da Abimapi.

Presente em quase 100% dos lares brasileiros, os biscoitos de maneira geral ganham cada vez mais popularidade devido à praticidade, saudabilidade e conveniência que oferecem, sendo hoje associados a diferentes momentos do dia. Não é à toa que, com mais de 480 mil toneladas já consumidas em 2024, o produto foi incluído no calendário brasileiro desde 2016, celebrado em 20 de julho como o Dia Nacional do Biscoito.

