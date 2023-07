Rayflex completa 35 anos e projeta crescer 15% no ano ao otimizar processos no setor

Pioneira no mercado nacional de portas industriais, Rayflex proporciona eficiência e maior produtividade

Por Larissa Yoshida

A Rayflex, referência nacional na fabricação de portas rápidas no Brasil e América Latina, acaba de completar 35 anos no mercado. Atualmente, com operação em todos os estados brasileiros, além de outros nove países na América Latina, a empresa planeja investir na área fabril e em tecnologia para otimização de processos. A projeção da Rayflex até dezembro deste ano é registrar um crescimento de 15% em relação a 2022.

Fundada em 1988, a corporação comercializava portas de vai e vem e cortinas de PVC, quando, em 1997, começou a importar portas rápidas da Europa e a atender o setor industrial. Apenas três anos depois, a empresa tornou-se pioneira ao produzir a primeira porta rápida 100% nacional com a qualidade e tecnologia utilizada no exterior. Os produtos, que na época eram totalmente desconhecidos no Brasil, ganharam o mercado rapidamente. Isso porque trouxeram maior eficiência e produtividade para as indústrias alimentícia, farmacêutica, automobilística e metalúrgica, além do agronegócio, galpões e centros logísticos de distribuição.

Para Giordania R. Tavares, CEO da Rayflex e progênita do Sr. João Batista Tavares, fundador da corporação, é gratificante ver como o mercado brasileiro de portas industriais evoluiu ao longo das décadas. “No início, foi um grande desafio introduzir no mercado um produto com um conceito muito inovador para a época. Hoje, é satisfatório ver como esse segmento amadureceu e está consolidado a ponto de os consumidores saberem o que precisam e conseguirem equalizar mercadorias de qualidade”, comenta Giordania.

Desde que assumiu a direção da Rayflex, em 1997, Giordania dedicou-se a elevar o alcance da empresa. Entre os grandes feitos da marca estão a exportação de produtos para diversos países da América Latina, iniciada em 2014; a construção do próprio centro fabril, com 23 mil m², em Mogi das Cruzes; e a aquisição da empresa alemã Hörmann, efetuada em 2018.

Segundo a CEO, uma transformação que se deu com o processo de sucessão no comando da Rayflex e que foi fundamental para a expansão e fortificação da marca, foi deixar de ser uma empresa familiar. “Nós sempre nos preocupamos em entregar para o cliente o que há de melhor no segmento e, cada vez mais, há uma premissa maior por processos mais ágeis e assertivos, por isso, com o tempo, fomos contratando grandes profissionais do mercado para gerenciar e operar as principais áreas”, finaliza a executiva.

Sobre a Rayflex

Criada em 1988, a Rayflex Industrial é líder do mercado nacional de portas industriais com fabricação nacional. Atua em todos os estados do Brasil e na América Latina nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, automobilísticas, metalúrgicas, no agronegócio, além de galpões e centros logísticos de distribuição. É especializada em portas rápidas, abrigos e niveladoras para docas, desenvolvidos especialmente para isolamento e segurança dos mais variados ambientes industriais e logísticos. Saiba mais aqui.