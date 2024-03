Ramo alimentício segue sendo a maior tendência do franchising

Por Islany Caldeira

O mercado brasileiro de food service ocupa o quinto lugar entre os maiores do mundo e continua oferecendo amplo espaço para expansão. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), os brasileiros consomem em média cerca de 23% de suas refeições fora de casa, representando um gasto per capita anual de aproximadamente R$ 2.200.

No atual cenário empresarial altamente competitivo, os empreendedores estão sempre em busca de estratégias para reduzir riscos e aumentar as perspectivas de sucesso. Nesse contexto, o modelo de franquia de alimentação tem se destacado como uma solução eficaz, oferecendo uma abordagem estruturada, com redução de riscos e otimização das oportunidades de lucro.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de alimentação se destaca como o mais influente, com crescimento de 17,9% em 2023, impulsionado pela retomada das atividades sociais da população, em especial nos estabelecimentos físicos. Além disso, a continuidade das vendas por delivery contribuiu como uma fonte adicional de receita.

Ao optar por uma franquia de alimentação estruturada, os empreendedores têm acesso a uma série de benefícios que contribuem para a redução de riscos. Um dos principais atrativos é o suporte oferecido pela franqueadora. Com anos de experiência no setor e um modelo de negócio bem-sucedido, a franqueadora fornece orientação especializada, treinamento abrangente e assistência contínua, permitindo que os franqueados evitem erros comuns e implementem práticas comprovadas desde o início.

Outro fator importante é a marca reconhecida, ao adquirir uma franquia de alimentação, os empreendedores estão investindo em um modelo já estabelecido, o que reduz consideravelmente o tempo e o esforço necessários para construir uma base de clientes leais. A credibilidade e reputação da marca ajudam desde o primeiro dia de operação.

“O modelo de franquia de alimentação oferece uma abordagem estruturada e segura para empreendedores que desejam ingressar no setor de alimentação”, afirma Debora Alberti, responsável por todo o suporte ao franqueado e implementação de unidades da franquia Itália no Box. “Com suporte especializado, economias de escala e uma marca reconhecida, os franqueados podem empreender com confiança, sabendo que estão minimizando riscos e maximizando oportunidades de sucesso.”

O mercado de franquias no Brasil consolidou sua recuperação e retomou o crescimento em 2023, alcançando um faturamento de mais de R$ 240 bilhões, representando um aumento nominal de 13,8% em comparação com 2022.

“Após a pandemia, conseguimos consolidar nossa presença no mercado e contamos atualmente com mais de 100 lojas franqueadas. Somente em 2023, inauguramos 30 novas unidades, demonstrando um crescimento positivo, com uma média de abertura de 2 novas lojas por mês.” completa Debora.

Para aqueles que buscam uma maneira segura e estruturada de entrar no franchising, a Itália no Box é uma excelente opção, com um modelo de fácil operação, a franquia conta com investimento inicial de R$ 90mil, faturamento médio mensal de R$ 120mil e prazo de retorno de 12 a 18 meses, tornando-se um atrativo para empreendedores que buscam ascensão nesse mercado.

“Na Itália no Box, oferecemos muito mais que simples gastronomia italiana. Trazemos preços acessíveis, qualidade e sabor. Remetendo toda nossa afetividade e amor pelas tradições italianas”, conclui Debora.

Sobre a Itália no Box

Guiado por suas raízes italianas e o amor pela culinária transmitido por gerações, em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com o objetivo inicial de obter uma fonte de renda. O conceito era claro: oferecer massas italianas de qualidade a preços acessíveis, repletas de afeto, remetendo os clientes a experiências familiares. Com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, dois anos depois, a marca entrou no mundo da franchising, tornando-se uma rede presente em 70 cidades e 18 estados no Brasil, com mais de 100 franqueados.