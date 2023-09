Rádio Assembleia é reinaugurada e ganha nome do pai de Edson Guilherme

Edson Guilherme Filho, que já lançou diversos nomes, é vitrine para o mundo da moda

Por Ediana Thanara

A Rádio Assembleia ganhou novo estúdio, no modelo aquário, com parede de vidro e com nome do homenageado Edson Pires, radialista e cerimonialista por 31 anos da Casa de Leis. O lançamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 31, no Plenário e no piso térreo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde ficam as novas instalações da emissora.

“Hoje é um dia muito especial, estou muito feliz em representar toda família Pires nesta homenagem para meu pai, nosso querido e saudoso Edson Pires. É uma honra e uma felicidade imensurável, o nome do meu pai estar aqui, no estúdio dentro do plenário, lugar onde meu pai fazia suas falas com aquela voz notável. Aqui era a casa dele, onde ele passava a maior parte do tempo. Agradeço por representar meu querido pai nesta grande homenagem, agradeço aos deputados e ao querido Presidente desta Casa de Leis, Eduardo Botelho, por esta homenagem digna ao meu pai lindo pra ‘catiça’”, exaltou o Produtor de Moda Edson Guilherme.

O radialista Edson Pires faleceu no dia 10 de junho por complicações de dengue, que resultaram em um infarto, aos 81 anos. Anteriormente apresentou febre, falta de ar e tremedeira. Com isso, passou a fazer tratamento e ficou uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pouco depois, ele recebeu alta médica e passou uma semana em casa, quando apresentou problemas no quadro de saúde e retornou ao hospital. Segundo informações do filho, ele estava com o coração inchado, com água no pulmão e problema renal. “Ele foi muito guerreiro, muito forte. Deus não quis que ele sofresse”, contou.

“A rádio recebeu mudanças importantes que trazem modernidade e mais qualidade para todo trabalho já desenvolvido, além de propiciar a ampliação da programação”, afirmou a superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros. “Todo espaço foi planejado, visando melhorar a qualidade de som, tecnologia de sistemas e também primando pelo aspecto visual, uma vez que teremos um estúdio que vai permitir essa interação com o público”, detalhou.

A superintendente explicou que o “estúdio transparente” é a grande novidade e acompanha a premissa da ALMT de oferecer à sociedade um serviço público eficiente, de qualidade, com transparência e aberto à participação. “Todo cidadão que visita o Parlamento agora pode ver os bastidores de um dos estúdios da rádio, conhecer melhor a estrutura e interagir com os convidados e apresentadores”, destacou.

Além da reinauguração da sede da Rádio Assembleia, o evento também marca a inauguração do Estúdio Plenário que recebeu o nome do comunicador, espaço destinado à transmissão ao vivo das sessões plenárias pela rádio, e da sala de imprensa do Salão Negro, para uso dos comunicadores externos.