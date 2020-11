Propaganda de Nilson Leitão ressalta que Senado não é lugar para aventureiros

Publicado por: Rosano Almeida

A propaganda eleitoral de Nilson Leitão (PSDB) desta sexta-feira (30.10) destaca que o Senado Federal não é lugar para aventureiros. Para lidar com questões delicadas como a pandemia, a crise econômica, as queimadas e as desigualdades regionais, é preciso eleger pessoas experientes que sejam capazes de conduzir, com responsabilidade, a administração pública.

Nilson Leitão possui uma extensa lista de projetos aprovados na Câmara enquanto deputado federal, beneficiando Mato Grosso por inteiro. Além disso, ele trouxe progresso e desenvolvimento para Sinop como vereador e prefeito.

Segundo Jayme Campos (DEM), não se pode transformar o Congresso Nacional em laboratório de experiência. Para Wellington Fagundes (PL), Nilson Leitão está preparado para ser o novo senador. Ambos foram eleitos pelo voto popular, em 2018, para os cargos de senadores da República. Nestas eleições suplementares de 2020, eles apoiam a candidatura de Nilson Leitão e acreditam que, se tiverem a oportunidade de trabalhar juntos, trarão grandes conquistas para os municípios de Mato Grosso.

De acordo com a eleitora Sandra Santana, não há opção melhor do que Nilson Leitão para o Senado. Dona Antônia, mãe de Sandra, corrobora: “com certeza ele está preparado”, afirmou.

Assessoria Nilson Leitão