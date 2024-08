Programa de intercâmbio potencializa desenvolvimento profissional

Inovadora, iniciativa permite que colaboradores da Aura Minerals tenham experiências em diferentes unidades da companhia e troquem conhecimento com foco no aprimoramento de competências e práticas

Por Viviane Melém

28 colaboradores da Aura Minerals tiveram a oportunidade de viver uma experiência profissional inédita. Eles foram selecionados para integrar o programa de intercâmbio corporativo da companhia e desembarcaram no Mato Grosso para aprimorar práticas e processos a partir da troca de experiências com colaboradores da operação Apoena, que fica a mais de 1.176 quilômetros da cidade de origem, Almas, no Tocantins, onde a companhia opera desde o início do ano passado.

Thiago Rocha, engenheiro de processos da Aura Minerals e um dos responsáveis pelo programa, explica que o objetivo é qualificar os colaboradores da operação de Almas e proporcionar conhecimentos que vão resultar em uma atuação mais segura, estratégica, eficiente e efetiva.

“O treinamento foi planejado para ser um processo de aprendizado prático para a nossa equipe. Dessa forma possibilitamos o desenvolvimento de habilidades que vão impactar positivamente no ambiente de trabalho. Selecionamos profissionais que nunca tinham atuado com operações de planta de beneficiamento, para que, ao vivenciar o processo na prática, eles pudessem contribuir mais efetivamente na na produção de Almas”, detalhou.

Ele explica também que os profissionais foram divididos em dois grupos, que tiveram no total 30 dias de imersão na operação Apoena (MT), onde conheceram processos em estágios mais avançados. Além disso, o programa contou com uma etapa de treinamento antes da viagem, que detalhou as fases da mineração e as atividades desempenhadas na unidade do Mato Grosso.

Todo o processo foi acompanhado em tempo integral por supervisores, que contribuíram para o aprendizado e puderam dar suporte aos colaboradores no período de imersão prática. Jaqueline Pereira Soares, operadora de processos da mineradora em Almas, que participou do intercâmbio, acredita que a vivência foi um divisor de águas em sua jornada dentro da companhia.

“Durante o intercâmbio compreendi que a mineração está em constante evolução. Foi uma experiência inovadora e transformadora, que impactou positivamente a minha carreira profissional. A Aura Minerals preza pelo desenvolvimento dos colaboradores e nos permite adquirir novas competências. Sou muito grata à companhia pela oportunidade de estar sempre absorvendo conhecimento e participando de projetos como este”, destacou.

Quem também viveu esta experiência foi o operador de processos de Almas, Roousvey Arle Pereira, a quem o programa foi uma experiência transformadora.

“Estar em uma empresa que investe no nosso desenvolvimento e acredita no nosso potencial é muito gratificante. Este intercâmbio trouxe conhecimentos importantes para a evolução do nosso trabalho em Almas (TO). Tivemos a oportunidade de praticar e ver de perto os processos realizados em Apoena, uma operação que está na ativa há mais tempo, e onde aprendemos novas técnicas para acelerar o desenvolvimento da nossa operação no Tocantins”.

O autor do projeto explica que o sucesso desta iniciativa deve se repetir na região Nordeste do Brasil, onde a companhia está construindo o projeto Borborema, no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte.

“Em Borborema, os colaboradores estão vivendo um momento semelhante ao de Almas. Eles estão na etapa de construção, na sequência terão as fases de comissionamento, start-up e ramp-up da planta, e nós já estamos amadurecendo a ideia de proporcionar a estes profissionais a mesma experiência”, finalizou.

