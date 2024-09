Produtor norte-americano quebra seu próprio recorde mundial de produtividade de soja usando tecnologia nutricional BRANDT

Por Gabriela Salazar

A BRANDT, uma das principais varejistas e fabricantes de produtos agrícolas especiais nos EUA, contribuiu novamente com o Alex Harrell para estabelecer um novo recorde mundial de produtividade de soja. Harrell, um agricultor inovador de Smithville, Geórgia, quebrou seu recorde anterior ao alcançar incríveis 244,67 sc/ha, estabelecendo um novo marco global.

A conquista de Harrell ocorre apenas um ano após ele estabelecer o recorde anterior de 231,8 sc/ha. Ambos os recordes contaram com a tecnologia nutricional de ponta da BRANDT, demonstrando mais uma vez a capacidade das tecnologias BRANDT de maximizar o potencial das colheitas.

O sucesso de Harrell foi construído sobre um meticuloso programa nutricional, desenvolvido em estreita colaboração com especialistas da BRANDT e seu consultor técnico. O programa incluiu produtos chave da BRANDT, como o BRANDT Smart Trio®, o BRANDT Smart Quatro® Plus, o BRANDT Smart B-Mo e o BRANDT Smart K B. Todos os produtos foram aplicados estrategicamente para atender às demandas específicas de nutrientes das culturas em estágios de crescimento precisos.

“Eu confio nos produtos da BRANDT porque eles sempre entregam resultados”, disse Harrell. “Este ano, nos esforçamos ainda mais e as soluções da BRANDT não decepcionaram. Cada produto atuou em harmonia, mantendo os níveis de nutrientes exatamente onde precisavam estar, nos ajudando a alcançar este rendimento recorde.”

O pilar do programa de Harrell foi a inovadora linha de nutrientes foliares BRANDT® Smart System®. Esta tecnologia avançada garante uma entrega eficiente de micronutrientes, integra-se perfeitamente com produtos de proteção de culturas e ajuda a mitigar o estresse, permitindo que as culturas prosperem mesmo em condições desafiadoras.

“Ajudar agricultores como Alex a alcançar novos patamares de produtividade é o que nos motiva todos os dias”, disse Brian Haschemeyer, Vice-Presidente da BRANDT Discovery & Innovation. “Mas não se trata de quebrar recordes, trata-se de oferecer valor real aos agricultores, garantindo que eles obtenham o melhor retorno sobre seu investimento.”

A BRANDT tem uma longa história de contribuição para recordes mundiais de produtividade, apoiando anteriormente as conquistas de David Hula e Randy Dowdy em recordes de milho e soja.

“Parabéns, Alex, por mais uma vez empurrar os limites do que é possível na agricultura”, disse Rick Brandt, Presidente e CEO da BRANDT. “Deixe-me colocar isso em perspectiva: a média de rendimento de soja do USDA no ano passado foi de menos de 56,04 sc/ha. O rendimento de Alex é uma conquista extraordinária. E é ainda mais especial porque ele conseguiu isso duas vezes. Estamos empolgados em fazer parte da equipe.”

Sobre a BRANDT

A BRANDT Brasil é uma subsidiária da norte-americana BRANDT, uma empresa agrícola líder, que atende agricultores em todo o mundo. Fundada em 1953, desenvolve tecnologias que atuam na fisiologia vegetal, tecnologia de aplicação e biossoluções para diversas culturas. Presente em mais 80 países, carrega o propósito de respeitar o investimento do produtor, entregando resultados reais no campo por meio de tecnologias inovadoras. No Brasil desde 2015, possui sede em Cambé (PR) e filial em Olímpia (SP).