Procon Estadual registra 3.577 atendimentos em março

No ProConsumidor foram 1.406 registros e na plataforma online Consumidor.gov.br foram 2.171 reclamações

Por Solange Wollenhaupt

O Procon Estadual registrou 3.577 atendimentos em março. No sistema ProConsumidor foram 1.406 registros e na plataforma online Consumidor.gov.br foram 2.171 reclamações em Mato Grosso.

A categoria “Serviços Financeiros” apresenta maior quantidade de reclamações, com total de 1.538 registros (559 no ProConsumidor e 979 no Consumidor.gov.br). O assunto mais reclamado dentro dessa área é “Cartão de Crédito/Cartão de Débito/Cartão de Loja”, com 456 reclamações (136 no ProConsumidor e 320 no Consumidor.gov.br).

Em segundo lugar está “Demais Serviços” – categoria que engloba prestação de serviços diversos, como de assessoria jurídica e financeira, serviços de internet, entrega, estética, suporte, reparo e manutenção, TV por Assinatura, entre outros – com 408 registros: 177 no ProConsumidor e 231 no Consumidor.gov.br. A área “Água, Energia, Gás”, com 401 atendimentos, ocupa o terceiro lugar do ranking, com 287 atendimentos no ProConsumidor e 114 no Consumidor.gov.br.

Na quarta posição, a área “Telecomunicações” registrou 371 reclamações, sendo 121 no ProConsumidor e 250 no Consumidor.gov.br. Em quinto lugar está a área “Demais Produtos” – esta categoria engloba produtos como vestuário e artigos de uso pessoal, utilidades domésticas, veículos, cosméticos e perfumaria, equipamentos de esporte e lazer, entre outros – com 196 registros: 107 no ProConsumidor e 89 no Consumidor.gov.br.

Confira, no gráfico abaixo, o total por área nos dois sistemas:

ÁREA PROCONSUMIDOR CONSUMIDOR.GOV.BR TOTAL Serviços Financeiros 559 979 1.538 Demais Serviços 177 231 408 Água, Energia e Gás 287 114 401 Telecomunicações 121 250 371 Demais Produtos 107 89 196 Transportes 21 192 213 Produtos de Telefonia e Informática 37 108 145 Turismo/Viagens 23 81 104 Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos 35 59 94 Educação 46 40 86 Saúde 42 17 59 Habitação 12 7 19 Alimentos 8 4 12 TOTAL 1.406 2.171 3.577





Acesse o relatório completo do sistema ProConsumidor e os gráficos da plataforma Consumidor.gov.br .

Procon/Setasc-MT