Primeira Operação Lei Seca do ano remove 54 motos e identifica 33 condutores sem CNH

Por André Amorim | Sesp-MT

A primeira edição da Operação Lei Seca de 2025, que ocorreu na Avenida Dante Martins de Oliveira, em Cuiabá, terminou com 54 motocicletas removidas na noite desta quarta-feira (08.01).

Na operação, que foi voltada para a fiscalização de motos, foram identificados 33 condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), foram confeccionados 98 autos de infração de trânsito, dos quais cinco foram por conduzir sob efeito de álcool, um por recusar a fazer o teste de alcoolemia, 30 por conduzir o veículo sem registro ou não licenciado, 33 por conduzir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 29 por infrações diversas.

Os agentes de fiscalização também abordaram 221 motos e submeteram 221 condutores ao teste de alcoolemia. Foram autuadas 73 motos, das quais 54 foram removidas. Na operação, nenhum documento foi recolhido e não houve prisão por embriaguez.

A Operação Lei Seca, feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), ocorre sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).