Presidente do STF recebe autoridades da Justiça da Romênia e da República Tcheca

Entre os temas tratados estiveram políticas afirmativas para mulheres, linguagem simples no Judiciário e funcionamento das carreiras jurídicas.

Da assessoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, recebeu nesta quarta-feira (10) autoridades da Justiça da Romênia e da República Tcheca.

Antes da sessão plenária do STF, Barroso se reuniu com a ministra da Justiça da Romênia, Alina-Stefania Gorghiu, com a presidente do Supremo Tribunal de Cassação e Justiça, Alina Corina Corbu, e com a embaixadora da Romênia no Brasil, Monica Mihaela Stirbu. Integravam ainda a comitiva o procurador-geral do Ministério Público da Romênia, Alex Florin Florenta, e outros assessores.

Na ocasião, o ministro Barroso obteve informações sobre a participação feminina em cargos de poder na Romênia e disse que, no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) atua pela paridade na promoção de juízas e juízes.

No intervalo da sessão, o ministro Luís Roberto Barroso se reuniu com o presidente da Suprema Corte da República Tcheca, Petr Angyalossy. Eles conversaram sobre temas de interesse comum dos dois países, como o sistema prisional, política afirmativa para juízas, linguagem simples no Judiciário e o desenvolvimento das carreiras jurídicas.

