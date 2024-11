PRÊMIO: Filme sobre as queimadas no Pantanal é um dos vencedores da Mostra São Paulo

‘Sinfonia da Sobrevivência’, sobre as queimadas no Pantanal, é premiado na Mostra São Paulo

RODADO EM MATO GROSSO, FILME DE MICHEL COELI FOI ELEITO PELO JÚRI O MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO NOVOS DIRETORES E RECEBE O TROFÉU BANDEIRA PAULISTA

Por Jéssica Riquena

“Sinfonia da Sobrevivência”, que leva o espectador para dentro das queimadas no Pantanal, foi eleito pelo júri o melhor documentário da Competição de Novos Diretores na 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O prêmio foi anunciado na noite desta quarta-feira, durante a cerimônia de encerramento do evento, um dos mais tradicionais e relevantes do cinema brasileiro. O diretor Michel Coeli subiu ao palco para receber o Troféu Bandeira Paulista e emocionou o público com seu discurso. Dessa forma, o filme inicia sua trajetória pelos festivais de cinema com o pé direito já que este foi o primeiro de que participou.

“Agradeço ao público, que colocou o filme entre finalistas e é a razão de ser do nosso trabalho, e ao júri, que compreendeu a urgência de abordar o tema da degradação ambiental. Fazer um filme independente requer muita coragem e um pouco de loucura. Tenho a sorte de ter encontrado pessoas assim, como eu, que colocam o cinema como prioridade em suas vidas, para trabalhar comigo nesse filme. Todos carregam a paixão pelo cinema brasileiro no coração”, disse ele, ressaltando ainda a importância de festivais como a Mostra São Paulo, que dão visibilidade a pequenas produções e permitem que elas cheguem mais longe.

O júri, que também concedeu o prêmio de documentário a “No Other Land”, coprodução entre Noruega e Palestina, elogiou a coragem dos longas para tratar de temas delicados e relevantes globalmente. Ele foi composto pela atriz Camila Pitanga, o ator e cineasta português Gonçalo Waddington, a curadora e produtora Hebe Tabachnik, o produtor Kyle Stroud, o diretor e escritor iraniano Mohsen Makhmalbaf e o crítico de cinema francês Thierry Meranger.

Com experiência no registro de guerras, Michel enfrentou a fumaça e o calor das chamas no Pantanal para mostrar de perto o combate ao fogo e o dramático socorro aos animais afetados nos incêndios que vêm destruindo o bioma a cada ano.

Filmado majoritariamente em plano subjetivo (quando a câmera assume a perspectiva do olhar de uma pessoa), o documentário transforma o espectador em testemunha da tragédia e do trabalho incansável de bombeiros, brigadistas, veterinários e voluntários. Dessa forma, propõe uma experiência imersiva e sensorial, que se afasta da linguagem jornalística. Um personagem se destaca em meio aos esforços em Mato Grosso. Bombeiro aposentado, o coronel Barroso lidera com rigor e urgência o trabalho de fornecimento de alimentos e água aos animais sobreviventes e desidratados.

“A gente só tem noção da dimensão e da complexidade da tragédia quando a vê de perto. O assunto sai da grande imprensa e a gente acha que o fogo apagou e o problema está resolvido. Não é bem assim. O impacto da devastação faz com que os animais sigam sofrendo por conta da falta de alimentos e água, mesmo que estejam na planície mais alagada do planeta. É uma contradição”, explica Coeli.

Ainda sem data de estreia nos cinemas, “Sinfonia da Sobrevivência” terá uma nova exibição na repescagem da Mostra São Paulo, da qual participam alguns dos destaques do evento. Será no sábado, dia 2 de novembro, às 21h30 no Cinesesc.

Sobre o diretor: Michel Coeli

Michel Coeli é diretor e fotógrafo formado pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Criou e dirigiu a série “Que Mundo É Esse?”, exibida pela GloboNews, e colaborou em projetos com a National Geographic, VICE, HBO e The Times, tendo filmado em mais de 50 países. Registrou momentos marcantes, como as guerras do Iraque, da Síria e da Ucrânia, e a crise dos refugiados na Europa, além abordar questões ambientais como as caças de elefantes para extração de marfim no Quênia, de baleias nas Ilhas Faroe, e o projeto GreenWall na África. Dessa forma, busca capturar a essência complexa e angustiante do mundo contemporâneo. Seu curta “No Olho do Furacão”, sobre as manifestações no Brasil em 2013, ganhou destaque na imprensa estrangeira e foi exibido no International Film Festival and Forum on Human Rights, em Genebra. “Sinfonia da Sobrevivência” é seu primeiro longa-metragem autoral.

SINOPSE

Em meio às chamas Das queimadas que atingem o Pantanal, o diretor Michel Coeli testemunha de forma imersiva a luta dos animais por sobrevivência em busca de água e comida. Bombeiros e voluntários tentam minimizar os impactos do desastre enquanto enfrentam o fogo incontrolável e as burocracias do Estado.

FICHA TÉCNICA

Direção: Michel Coeli

Produção executiva: Gabriela Rabaldo e Michel Coeli

Roteiro: Gabriela Rabaldo, Michel Coeli e Renato Vallone

Fotografia e câmera: Michel Coeli

Câmera adicional: Cesar Leite

Montagem: Michel Coeli

Colaboração de montagem: Renato Vallone

Trilha sonora original: Fred Ferreira

Design de som: Fernando Aranha

Mixagem: Bernardo Adeodato

Edição de efeitos sonoros: Jonas Louzada

Produção associada: Costa Blanca Films, Documenta Pantanal e Culture of Resistence

