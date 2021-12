Polícia Federal reforça efetivo com mais de 650 novos policiais

Os novos servidores deverão atuar principalmente em regiões de fronteira

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (16/12/2021) a solenidade oficial de encerramento do LVIII Curso de Formação Profissional no cargo de Agente de Polícia Federal. O evento aconteceu na Academia Nacional de Polícia, em Brasília/DF.

Ao todo, cerca de 670 alunos concluíram o curso. Os novos servidores deverão reforçar o efetivo principalmente em regiões de fronteira. Em 2022, a Polícia Federal iniciará a formação dos aprovados para os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista e outra turma de agentes.

A cerimônia contou com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro; do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; do Diretor-Geral da PF, Paulo Gustavo Maiurino; do Diretor de Gestão de Pessoal da PF, Oswaldo Paiva da Costa Gomide; e do Diretor da Academia Nacional de Polícia, Umberto Ramos Rodrigues.

Durante a solenidade, o presidente Bolsonaro e o ministro Anderson Torres assinaram medida provisória e decreto que modernizam o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol). A nova regulamentação permitirá que os recursos do fundo sejam aplicados para aumentar o bem-estar dos servidores no exercício de suas missões, sem criação ou aumento de despesas.

Iniciado em outubro, o curso de formação teve duração de dez semanas de intenso treinamento continuado, que incluiu a realização de exercícios práticos simulados, prática de tiro, defesa pessoal e a difusão de técnicas operacionais e de inteligência. Os alunos também tiveram a oportunidade de assistirem a palestras especializadas, como a aula magna proferida pelo ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário.

Os alunos foram os primeiros a utilizarem a Cidade Cenográfica, um novo centro de treinamento com mais 5.500 metros quadrados de área construída, contando com 35 módulos que permitem reproduzir 14 diferentes ambientes para a realização de exercícios simulados.

