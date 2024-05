Polícia Civil prepara transferência de cinco delegacias em Cuiabá para prédio moderno

Nova estrutura abrigará a DHPP, Central de Ocorrências 24h; a Segunda e Terceira Delegacias e a Regional de Cuiabá

Por Raquel Teixeir

A Polícia Civil de Mato Grosso prepara a transferência de quatro delegacias operacionais e uma administrativa, em Cuiabá, para um novo prédio, com dependências mais amplas e modernas. A previsão é que as estruturas policiais sejam transferidas para um novo prédio localizado na Avenida Miguel Sutil, no bairro Areão, a partir de outubro.

O prédio, com área total construída de 3,621 mil metros quadrados, vai abrigar a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Central de Ocorrências (1ª Delegacia), 2ª e 3ª Delegacias e a Delegacia Regional de Cuiabá. São cinco andares, sendo dois subterrâneos para garagem e outros três pavimentos onde serão instaladas as delegacias da Polícia Civil. O local conta ainda uma sala multiuso, com capacidade para 40 pessoas, que será empregada para coletivas de imprensa e reuniões.

No prédio atuarão, aproximadamente, 200 servidores policiais, incluindo as cinco unidades, e a estimativa de atendimento é de 10 mil pessoas por mês.

O diretor metropolitano da Polícia Civil, delegado Wagner Bassi Junior, explicou que o planejamento é inovador na capital, pois abrigará cinco estruturas de delegacias em um mesmo espaço, com otimização, inclusive, de equipes para apoio às atividades policiais. “É uma estrutura mais moderna, que trará mais conforto tanto para os servidores quanto para a população que será atendida no novo espaço”, afirmou.

As adaptações para abrigar as delegacias no prédio foram feitas integralmente pelo locador, que entregará o prédio pronto para uso da Polícia Civil e garantirá a manutenção necessária ao imóvel, como pintura, possíveis vazamentos ou outros danos que porventura ocorrerem, tudo previsto no contrato.

Estruturas policiais

Atualmente, a DHPP e a 1ª Delegacia funcionam em um prédio na Avenida Tenente-coronel Duarte, no Centro de Cuiabá. Contudo, o local não comporta adequadamente o volume de serviços e de pessoal das unidades policiais.

A Central de Ocorrências 24 horas, vinculada à 1ª Delegacia, registra, mensalmente, em torno de cinco mil boletins policiais. A DHPP é responsável pela apuração de crimes contra a vida (homicídios dolosos consumados e tentados, mortes a esclarecer, suicídios e desaparecimentos de pessoas) nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal e Nossa Senhora do Livramento.

A 2ª e a 3ª Delegacias funcionam em outro prédio, na região do Coxipó. A Segunda Delegacia é responsável pela apuração de delitos gerais, aqueles não atendidos pelas unidades especializadas. Já a Terceira Delegacia é responsável por registros de Termos Circunstanciados de Ocorrência na capital, que abrangem crimes de menor potencial ofensivo.

A Delegacia Regional é uma unidade administrativa e responsável pelo gerenciamento de todas as unidades da Polícia Civil em Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger.

Polícia Civil-MT