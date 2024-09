Pneu é a peça automotiva usada mais vendida, segundo a OLX

Itens de segunda mão para carros podem sair até 49% mais baratos que novos

Motor de arranque registrou o maior aumento nas vendas em 2024, com um crescimento de 16% em relação ao ano passado

Por Jessica Mendes

Levantamento feito pela OLX, maior classificado de autos do Brasil, revela que o pneu liderou as vendas de peças automotivas nos cinco primeiros meses do ano por meio da plataforma, representando 76,7% dentre os seis itens mais comercializados.

“Os consumidores que optam por adquirir peças e acessórios automotivos de segunda mão o fazem devido à economia significativa que proporcionam, além da possibilidade de encontrar produtos específicos que podem não estar mais disponíveis no mercado de itens novos. O reboque, por exemplo, segundo produto mais vendido por meio da plataforma, apresenta uma economia de 49% no preço”, comenta Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX.

Mais vendidos Dentre as seis peças e acessórios usados mais vendidos, após o pneu, estão o reboque, com 6,7% do share de comercializações, e o para-choque, com 5,5%.

Itens automotivos mais procurados e anunciados

O pneu também lidera dentre os objetos automotores mais procurados por meio da OLX em 2024, seguido pelo reboque, na segunda posição, e para-choque, na terceira. As três primeiras colocações também se repetem dentre os mais anunciados.

Preços mais vantajosos

Dos itens usados que mais geram economia em relação aos novos, o reboque é o primeiro colocado, custando até 49% menos na plataforma. Em segundo lugar, o capacete, com uma redução de preço de 46%, seguido pelas unidades de controle eletrônico, com 37%.

Como adquirir um veículo online com segurança

● Negociar diretamente com o proprietário do veículo ou vendedor autorizado e com a pessoa que irá comprar o item, evite negociar com terceiros, como parentes, amigos, conhecidos;

● Tire todas as dúvidas pelo chat e canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagens, que são ambientes menos seguros e onde não terá apoio e dicas na jornada de negociação;

● Sempre marque uma visita para ver o veículo presencialmente antes de fechar o negócio e prefira locais públicos e movimentados, como estacionamentos de shoppings e supermercados e vá, de preferência, acompanhado e durante o dia;

● Antes de concluir o negócio, peça uma Vistoria Cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran e vá junto com o dono do automóvel;

● Faça o pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e antes de depositar, verifique os dados direto com o proprietário;

● Se está vendendo, confirme os dados bancários da conta em que o valor do veículo deve ser depositado;

● Vendedor e comprador devem ir juntos ao cartório fazer a transferência e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída no cartório;

● Negocie diretamente com quem vai comprar. Desconfie de compradores que apenas intermediam a negociação;

● Se a proposta for de lojas de seminovos, não esqueça de checar o CNPJ e a legalidade do funcionamento do estabelecimento;

● Só entregue o veículo depois que o pagamento for confirmado.

Sobre o Grupo OLX

O Grupo OLX é um marketplace de classificados, líder na compra e venda de produtos usados, com um ecossistema diversificado em bens de consumo, autos e imóveis, por meio dos portais OLX, Zap e Viva Real.

Com tecnologia de ponta, o Grupo OLX democratiza o acesso a todas as pessoas para que realizem negócios e ressignifiquem sua relação com produtos usados, gerando impacto positivo no consumo consciente e na performance dos clientes e parceiros.

Os acionistas do Grupo OLX são os principais conglomerados globais de investimento em marketplaces e classificados online: Prosus NV (50%), listada na bolsa de valores de Amsterdã, e Adevinta ASA (50%), baseada em Barcelona e Oslo.