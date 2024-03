Pirelli anuncia investimentos de R$ 200 milhões no Brasil, no Polo Industrial de Campinas

Laboratórios de última geração para o desenvolvimento de materiais e de testes indoor são inaugurados dentro da unidade produtiva

Da assessoria da Pirelli

A Pirelli inaugurou os novos Laboratórios de Desenvolvimento de Materiais e Indoor, além de lançar a pedra fundamental do Centro Logístico de Armazenamento de pneus e matérias-primas, no Polo Industrial de Campinas, no interior do estado de São Paulo. O evento, liderado por Cesar Alarcon, CEO e vice-presidente sênior da Pirelli na América Latina, simbolizou a abertura oficial dos laboratórios e o início da construção do armazém. Estiveram presentes o prefeito de Campinas, Dário Saadi, o Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Rossini, além de vereadores e secretários municipais. Com investimento de R$ 200 milhões, previsto no plano industrial da Pirelli, as novas estruturas vêm para consolidar e fortalecer a posição estratégica da Pirelli na América Latina, impulsionando a inovação e contribuindo para o desenvolvimento econômico do setor automotivo da região. O investimento significativo demonstra o compromisso contínuo da Pirelli com o mercado, reforçando sua excelência na indústria de pneus.

“A fábrica de Campinas se reafirma, com estes investimentos, como o ponto nevrálgico da tecnologia e da produção de pneus Pirelli na América Latina. Essa iniciativa reforça nosso compromisso de elevar a segurança e a excelência técnica em benefício dos consumidores, além de colocar em prática as mais recentes e inovadoras tecnologias. Já o novo armazém permite aumentar ainda mais a sinergia entre a manufatura e o escoamento da produção por promover uma gestão mais eficiente. Desta forma, iremos aprimorar o gerenciamento de fluxo de pneus produzidos localmente, sendo ainda mais competitivos”, afirmou Alarcon.

De acordo com o prefeito Dário Saadi, a ampliação do investimento da Pirelli em Campinas demonstra a força do mercado industrial na cidade. “Com as novas estruturas, o setor automotivo do município, e da região, poderá se desenvolver ainda mais, gerando novos negócios e empregos. É importante ressaltar ainda que empresas como a Pirelli projetam o nome de Campinas internacionalmente ao escolherem a cidade para sediar iniciativas inovadoras e que empregam altíssima tecnologia”, comentou.

Na ocasião, a comitiva também passou pela recém-inaugurada planta de pneus de moto, que atesta a dedicação da empresa em sempre aprimorar as fronteiras tecnológicas e de produção, além de fortalecer sua presença líder no mercado de motocicletas. Na unidade fabril é produzida uma gama de aproximadamente 400 tipos diferentes de pneus para o mercado doméstico e de exportação. Os executivos da Pirelli, durante a visita, reforçaram o compromisso da empresa com a sustentabilidade, por meio de importantes iniciativas como o reuso de 100% da água da fábrica, as políticas de não usar plásticos de uso único e de zerar o envio de resíduos para aterros sanitários, com recuperação de 99% dos resíduos.

CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A Pirelli inaugurou os laboratórios do maior Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia na América Latina. Os núcleos de engenharia da empresa estão aptos a realizar os testes mais exigentes da indústria mundial de pneus, tanto indoor, com máquinas e robôs que analisam desde a resistência dos componentes até a durabilidade dos pneus, quanto os de materiais físico-químicos, que abrangem processos como, por exemplo, a análise de propriedades térmicas (térmico/dinâmicas) e dos materiais utilizados na fabricação. Esses laboratórios de ponta permitirão à Pirelli aprimorar ainda mais a qualidade e a performance de seus pneus para os consumidores, mantendo-se na vanguarda da inovação do setor.

Além de colaborar com o desenvolvimento da cadeia produtiva de novos fornecedores locais, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento também fortalece a conexão da Pirelli com a comunidade acadêmica e científica da região, promovendo parcerias estratégicas e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do Brasil e da América Latina.

CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAZENAMENTO DE PNEUS E MATÉRIAS-PRIMAS

O projeto do novo armazém nasceu de uma parceria entre a Pirelli, a TZI Properties, empresa de soluções imobiliárias, e a Galápagos Capital, investidora, que construirá, por meio da Monto Engenharia, empresa do Grupo Monto, o armazém de 55.800 metros quadrados. A obra, recém-iniciada, terá a duração aproximada de 14 meses e o armazém deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2025.

O novo centro logístico contribui também para eliminar as emissões de CO₂ correspondentes a cerca de 5.000 transportes de carga por ano, que com este armazém podem ser evitadas, garantindo assim uma maior harmonia com o meio ambiente.