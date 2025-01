Pesquisa da OLX aponta que 69% dos respondentes ainda não sabem quanto vão pagar de IPVA em 2025

Quase 30% afirmam não saber o destino do dinheiro arrecadado com o pagamento do imposto

51% comprariam um automóvel com mais de 20 anos para obter isenção do IPVA

A OLX, maior classificado de autos do Brasil, realizou uma pesquisa para entender as expectativas dos consumidores em relação ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2025. O levantamento aponta que cerca de 69% dos respondentes em todo o país ainda não sabem qual será o valor do imposto a ser pago no próximo ano. Por outro lado, aproximadamente 31% afirmam já saber o montante a ser cobrado, e quase um quarto (24%) já reservou a quantia necessária.

Você planeja reservar um valor específico para o pagamento do IPVA?

Impacto na vida financeira

Cerca de 30% dos entrevistados afirmam que o pagamento do IPVA exerce uma influência moderada em suas finanças, enquanto 27% consideram o impacto significativo. Cerca de 70% dos entrevistados consideram o valor excessivo, e uma parcela semelhante acredita que deveriam existir mais opções de parcelamento do imposto.

O quanto o IPVA impacta sua situação financeira?

“O custo do IPVA acaba influenciando na decisão de troca do carro: 21% dos entrevistados consideram vender seu veículo para não pagar o IPVA em 2025. Esse número sobe entre aqueles que têm mais de um automóvel: 33% consideram vender seu carro para não pagar o imposto”, comenta Flávio Passos, VP de Autos do Grupo OLX. “Classificados online e redes sociais são as opções mais populares para anunciar, cada uma com 44% de preferência. Além disso, 80% venderiam seu carro por meio da OLX, que oferece um amplo catálogo de veículos com bom custo-benefício e facilita a negociação de usados”, comenta Flávio Passos, VP de Autos do Grupo OLX.

Isentos de IPVA

Veículos com mais de 20 anos de fabricação, que são isentos do pagamento do IPVA, atraem 51% dos entrevistados, enquanto 29% afirmam não considerar a aquisição de um automóvel com esse tempo de fabricação.

Destino final

A arrecadação do IPVA é realizada por cada Estado, sendo 50% do valor passado ao município de registro do veículo. Governadores e prefeitos utilizam esses recursos para atender a demandas locais e estaduais. No entanto, apenas 22% dos respondentes sabem exatamente para onde o dinheiro é direcionado, enquanto 42% têm uma ideia geral, mas sem detalhes. Quase 30% desconhecem o destino dos recursos, embora se mostrem interessados em saber, e 7% não sabem para onde vai o valor arrecadado e não demonstram curiosidade pelo tema.

Você sabe o que é feito com o dinheiro do IPVA?

Metodologia

A pesquisa quantitativa foi realizada por meio de questionário online entre os dias 31 de outubro de 2024 e 04 de novembro de 2024. As respostas foram coletadas por meio da plataforma OLX, e totalizaram amostra de 500 pessoas que possuem veículos, seja carro ou moto.

Como adquirir um veículo online com segurança

Negocie diretamente com o proprietário do veículo ou vendedor autorizado e com a pessoa que irá comprar o item. Evite negociar com terceiros, como parentes, amigos ou conhecidos;

Tire todas as dúvidas pelo chat e canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagens, que são ambientes menos seguros e sem o apoio e dicas na jornada de negociação;

Sempre marque uma visita para ver o veículo presencialmente antes de fechar o negócio e prefira locais públicos e movimentados, como estacionamentos de shoppings e supermercados. Vá, de preferência, acompanhado e durante o dia;

Antes de concluir o negócio, peça uma Vistoria Cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran e vá junto com o dono do automóvel realizar a vistoria;

Faça o pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e, antes de depositar, verifique os dados direto com o proprietário;

Se está vendendo, confirme os dados bancários da conta em que o valor do veículo deve ser depositado;

Vendedor e comprador devem ir juntos ao cartório fazer a transferência e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída no cartório;

Negocie diretamente com quem vai comprar. Desconfie de compradores que apenas intermediam a negociação;

Se a proposta vier de lojas de seminovos, não se esqueça de checar o CNPJ e a legalidade do funcionamento do estabelecimento;

Só entregue o veículo depois que os documentos forem transferidos e o pagamento for confirmado.

