Peças de moda praia precisam de cuidados especiais: 5àsec ensina como lavá-las corretamente

Publicado por: Rosano Almeida

Por Caroline Souza

O Verão é sinônimo de sol, dias mais quentes, férias de fim de ano, viagens e passeios para se refrescar, seja no mar ou na piscina. Durante a estação mais calorosa do ano, os biquínis, maiôs e sungas saem do guarda-roupa depois de uma longa jornada guardados e são utilizados com mais frequência. Após meses sem mexer nas peças, é possível lidar com situações inusitadas ao pegar a roupa de praia e tentar vestir. Nestes momentos, infelizmente, pode acontecer do item perder a elasticidade. Outras podem ter desbotado e estarem com uma aparência diferente da original. Para mantê-las com aspecto novo e bonito, além de poder desfrutar de tais itens por mais tempo, a especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, dá algumas dicas importantes de conservação.

Segundo ela, biquínis, maiôs e sungas merecem cuidados especiais, pois são peças que se desgastam com maior facilidade por diferentes fatores, como a maresia, o uso de protetor solar e o contato com produtos químicos utilizados no tratamento de piscina, como o cloro.

“O essencial é lavar o vestuário de moda praia logo após o uso, pois estamos falando de peças delicadas produzidas, em sua grande maioria, com elastano que garante elasticidade e mais resistência. Depois que voltar da praia ou da piscina, recomendados que lave as peças manualmente, com água fria e sabão neutro. Em seguida, esprema delicadamente, sem torcer, e coloque no varal para secar a sombra. É importante não as guardar úmidas, pois isso pode promover a proliferação de fungos e bactérias, além de estragar o tecido”, revela a especialista da 5àsec.

Marinês recomenda ainda que este tipo de vestuário não seja submetido à secagem em máquina e ao ferro de passar, pois isso certamente irá danificar as fibras. Ela aconselha, também, cuidado na hora de aplicar protetor solar ou bronzeador, que podem manchar as peças. Biquínis, sungas e maiôs na cor branca, por exemplo, requerem cuidados, já que podem ficar amarelados com mais facilidade. Isso acontece por conta da exposição à luz e pelo uso indevido de amaciante, ou seja, este tipo de produto não é recomendado durante o processo de lavagem de peças moda praia. Ao final do Verão, é recomendado um tratamento diferencial na limpeza deste tipo de peça, como o oferecido pelo 5àsec, para manter as cores vibrantes e permitir uma maior durabilidade dos itens.

Nos períodos em que as peças não serão utilizadas, é importante que sejam armazenadas de maneira correta, fator este que também contribui de forma efetiva para a vida útil do tecido. “O ideal é guardar itens de moda praia em sacos de TNT ou, simplesmente, dobrar a peça e colocá-la na gaveta sem proteção. No caso de biquínis com enchimento, recomendamos que a parte que contém a espuma não seja virada ao contrário, pois isso pode deformar a estrutura e o formato. Sendo assim, aconselhamos encaixar esta parte uma na outra”, finaliza. A 5àsec é a marca líder em lavanderias no Brasil, com 449 unidades espalhadas pelo País, que conta com a maior operação da marca no mundo.

Sobre a 5àsec:

Especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis, por meio de um sistema de limpeza de qualidade, que utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus serviços, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma lavanderia inteligente. Seus diferenciais estão centrados no atendimento ao cliente e nos serviços especializados, como: a revitalização das cores das roupas; o processo de engomar, que conserva as roupas como recém-passadas; a impermeabilização, que evita incrustações de manchas, e o tratamento especial em couro, que o hidrata e rejuvenesce. A 5àsec é a maior rede de lavanderias do Brasil, com 479 unidades em todo o território brasileiro.